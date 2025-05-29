БУДЕТ ВЕСЕЛО! Латвийские комики вновь рассмешат таллиннскую публику

Начало первого представления в 18:00, второе начнется в 20:30. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Примерная продолжительность каждого мероприятия 1 час 15 минут.

«Где вы работаете?» - это новая программа резидентов Riga Stand Up о поисках себя, борьбе с синдромом самозванца и размышлениях о собственной значимости в этом мире. Помимо Stand Up концерта, в конце шоу будет и интерактив - живое общение со зрителями!

Комики вот уже девять лет выступают в составе объединения Riga Stand Up на всевозможных юмористических мероприятиях в Риге, Таллинне, Вильнюсе, Хельсинки, Тарту, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе и десятках других городов. За плечами у них выступления на огромном количестве фестивалей, концертов и открытых микрофонов, а также появления на одной сцене с такими популярными артистами как Слава Комиссаренко, Руслан Белый, Ирина Приходько, Михаил Шац, Артур Чапарян и многими другими.