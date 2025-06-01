ВИДЕО Группа «Каста» о любимых занятиях в столице: «Предпочитаю в Таллинне попадать в аварию на лимузине»

В первый день лета, 1 июня, в столичном клубе Privé Club состоится концерт известной многим группы «Каста». Несмотря на плотный гастрольный график, нам удалось пообщаться с участниками коллектива и узнать, есть ли у них яркие воспоминания, связанные с Таллинном, о чем они мечтают и какое послание хотели бы передать нашей публике. Смотрите видео!