ВИДЕО Группа «Каста» о любимых занятиях в столице: «Предпочитаю в Таллинне попадать в аварию на лимузине»

В первый день лета, 1 июня, в столичном клубе Privé Club состоится концерт известной многим группы «Каста». Несмотря на плотный гастрольный график, нам удалось пообщаться с участниками коллектива и узнать, есть ли у них яркие воспоминания, связанные с Таллинном, о чем они мечтают и какое послание хотели бы передать нашей публике. Смотрите видео!
Группа «Каста» прославилась еще в конце 90-х, а в 2000-х выпустила несколько альбомов, которые стали легендарными. В последнее время музыканты стали активно критиковать российскую власть, а три года назад покинули страну.
В группе «Каста» четыре участника: Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин). Каждый из них, помимо работы в коллективе, реализует собственные сольные проекты
Уже сегодня в 20:00 состоится их концерт в клубе Privé Club.
Смотрите видео, чтобы узнать, что участники группы любят делать в Таллинне!