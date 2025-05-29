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«СЕГОДНЯ УШЛО 30 КИЛО!» В Эстонии местная клубника – ходовой товар, несмотря на высокую цену

Перевод: Седа Дунгурова
В этом сезоне он торгует ягодами около недели и как раз продал последний килограмм. Снимок иллюстративный.

Теплая погода и клубника - или другие ягоды и фрукты - для многих идут рука об руку. Особенно с нетерпением большинство ждет местную клубнику, хотя поначалу цены на нее могут быть довольно высокими. Житель Эстонии, который уже около недели продает клубнику на рынке в Йыхви, не жалуется на нехватку покупателей.

Руководитель фирмы Magus Maasikas OÜ Герт Сойунен, который уже много лет занимается продажей клубники в Йыхви, сообщил Elu24 в четверг утром, что в этом сезоне он торгует ягодами около недели и как раз продал последний килограмм. Сейчас цена за килограмм - 15 евро.

«В первый день ушло три ящика, то есть девять килограммов. Сегодня уже - десять ящиков, то есть 30 кило. Теперь жду снова хорошей погоды, чтобы клубника дозрела. Неделя или меньше - зависит от погоды», - прокомментировал Сойунен.

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