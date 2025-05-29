«СЕГОДНЯ УШЛО 30 КИЛО!» В Эстонии местная клубника – ходовой товар, несмотря на высокую цену

В этом сезоне он торгует ягодами около недели и как раз продал последний килограмм. Снимок иллюстративный.

Теплая погода и клубника - или другие ягоды и фрукты - для многих идут рука об руку. Особенно с нетерпением большинство ждет местную клубнику, хотя поначалу цены на нее могут быть довольно высокими. Житель Эстонии, который уже около недели продает клубнику на рынке в Йыхви, не жалуется на нехватку покупателей.