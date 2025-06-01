Как снизить уровень холестерина – поможет всего один продукт

Холестерин - это восковидный жир, который на самом деле играет ряд важных ролей в организме, в частности выработка гормонов, витамина D и желудочного сока. Он также является неотъемлемой частью наших клеточных мембран. На самом деле это питательное вещество настолько важно, что организм производит большую его часть (80%) внутри. Это означает, что только около 20% содержащегося в нашем организме холестерина поступает с пищей.

Что есть, если высокий холестерин

Добавление небольшого количества семян чиа к блюдам - это простой способ увеличить потребление растворимой клетчатки и полезных жиров.

Преимущества употребления семян чиа:

Содержит растительные жирные кислоты омега-3. Еще одним преимуществом семян чиа является его высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты. Исследования показывают, что она может помочь снизить уровень общего холестерина.

Может помочь снизить воспаление. Семена чиа богаты полифенолами - растительными соединениями с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Универсальное и экономичное. Семена чиа легко включить в здоровый рацион, и они относительно недорогие.