Прощальное слово родных Прийту и Лилит Яагант, погибших в авиакатастрофе: они были вместе во всем и ушли вместе

Как активный общественный деятель, Лилит не была заметной, но ее присутствие всегда ощущалось – она умела поддерживать, слушать, понимать, на ее помощь могли рассчитывать и друзья, и коллеги, и семья. Это была сильная личность, чья роль в жизни близких и общества была огромна.

Всегда вместе

Прийт и Лилит познакомились во время учебы в университете, в составе ансамбля народного танца Kuljus. Они были неразлучны не только в хобби, но и в бизнесе, общих ценностях и семейной жизни. Их жизнь была сплетением работы и личного, где авиация, народные танцы, путешествия, утренняя йога или садоводство создавали единое, наполненное смыслом целое. Совместно воспитанные четверо детей были их главным счастьем и гордостью. Совсем недавно они стали дедушкой и бабушкой и были очень счастливы.

Их дом был не просто местом жительства – здесь рождались идеи, отмечались события, поддерживали и оберегали друг друга, и двери были открыты друзьям в любое время дня и ночи. Дети навсегда запомнят утренние пробуждения под аккордеон отца Прийта и веселые наставления мамы Лилит.

Потеря Прийта и Лилит Яагант – невосполнимая утрата. Их жизненный путь и личный пример продолжают жить в их семье, бизнесе и во всем обществе, которому они неустанно служили.

Они были вместе во всем, вместе и ушли – память о них останется навсегда.

Покойтесь с миром, Лилит и Прийт.