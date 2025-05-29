Прощальное слово родных Прийту и Лилит Яагант, погибших в авиакатастрофе: они были вместе во всем и ушли вместе

17 мая 2025 года из жизни ушли замечательные люди – Прийт и Лилит Яагант. Их жизненный путь оборвался неожиданно в Финляндии, в волости Эура, в результате трагической авиакатастрофы. Эта утрата принесла неизмеримую боль, которая коснулась очень многих жителей Эстонии.
Прийт Яагант – друг, наставник, душа компании, отец
Прийт Яагант (31 июля 1972 – 17 мая 2025) был одним из самых ярких визионеров эстонских отраслей строительства и недвижимости. В 1990 году он окончил Ныоскую реальную гимназию, а в 1995 году – Таллиннский технический университет по специальности строительство. После этого началась его карьера, которая привела его к руководству рядом крупных и влиятельных предприятий. Благодаря Прийту Mapri Ehitus стал одним из крупнейших и значимых строительных предприятий Эстонии. Он также был связан с компаниями NOBE и Reterra Estate, внося большой вклад в реализацию проектов, ставших знаковыми для городской среды.
Однако Прийт не ограничивался только бизнесом. Его образ жизни был наполнен энергией, страстью и любознательностью. В 1994 году он стал первым эстонцем, принявшим участие в экспедиции на Маттерхорн, бегал марафоны в самых экстремальных уголках мира, включая Антарктиду. Прийт активно занимался каратэ, достиг пятого разряда черного пояса, а также был тренером в Отепяской секции каратэ. Помимо этого, был одним из основателей авиационного клуба Tõutsi, страстным мотоспортсменом и обожал народные танцы. Его следующей целью было покоренить 8000-метровую гору этой осенью. Так он и жил – всегда с целью, всегда в движении.
Уход Прийта оставил глубокий след и в эстонском спорте. В 2022 году Прийт получил звание друга спорта – благодаря его поддержке многие, от баскетболистов Team Ampler и Tartu2024 до футболистов FC Elva и таллиннского Kalev, получили новый импульс к развитию. Также Прийт внес вклад в строительство A. Le Coq Arena.
Прийта Яаганта запомнят как страстного и преданного человека, чья искренняя забота и вклад в общество были неоценимы. Он всегда увлекал за собой, объединяя семью, друзей и коллег.
Лилит Яагант – предприниматель, создатель гармонии, мать
Лилит Яагант (17 октября 1972 – 17 мая 2025) окончила гимназию Кярдла в 1991 году и экономический факультет Таллиннского технического университета в 1995 году по специальности экономист в области бизнес-администрирования. Лилит была активной участницей бизнеса и жизни сообщества. Она входила в советы директоров ряда фирм, в том числе OÜ Joosti Puhkemaja, OÜ Varavalvur и MTÜ Nuustakus, а также была совладелицей компании NOBE OÜ вместе с супругом Прийтом Яагантом.
Близкие вспоминают Лилит как теплого, доброжелательного, жизнерадостного и чуткого человека, который был рядом с Прийтом во всем: как соучредитель в бизнесе и руководитель семейного предприятия, партнер в народных танцах, на марафонах, на тренировках по велоспорту и на детских соревнованиях. Лилит была опорой Прийта, которая привносила гармонию, помогая уравновесить его неуемную энергию и сделав их союз крепким и любящим. Она была преданной матерью четверых детей, для которой семья и дом были на первом месте.
Лилит также окончила Кярдласкую музыкальную школу и была большой поклонницей культуры. Ее вдохновляла хорошая музыка, всегда было приготовлено несколько билетов в театр. В путешествиях, чаще всего именно благодаря инициативе Лилит, супруги посещали концерты и танцевальные представления.
Как активный общественный деятель, Лилит не была заметной, но ее присутствие всегда ощущалось – она умела поддерживать, слушать, понимать, на ее помощь могли рассчитывать и друзья, и коллеги, и семья. Это была сильная личность, чья роль в жизни близких и общества была огромна.
Всегда вместе
Прийт и Лилит познакомились во время учебы в университете, в составе ансамбля народного танца Kuljus. Они были неразлучны не только в хобби, но и в бизнесе, общих ценностях и семейной жизни. Их жизнь была сплетением работы и личного, где авиация, народные танцы, путешествия, утренняя йога или садоводство создавали единое, наполненное смыслом целое. Совместно воспитанные четверо детей были их главным счастьем и гордостью. Совсем недавно они стали дедушкой и бабушкой и были очень счастливы.
Их дом был не просто местом жительства – здесь рождались идеи, отмечались события, поддерживали и оберегали друг друга, и двери были открыты друзьям в любое время дня и ночи. Дети навсегда запомнят утренние пробуждения под аккордеон отца Прийта и веселые наставления мамы Лилит.
Потеря Прийта и Лилит Яагант – невосполнимая утрата. Их жизненный путь и личный пример продолжают жить в их семье, бизнесе и во всем обществе, которому они неустанно служили.
Они были вместе во всем, вместе и ушли – память о них останется навсегда.
Покойтесь с миром, Лилит и Прийт.
Друзья Прийта и Лилит мысленно с семьями всех, кто погиб в этой трагедии.