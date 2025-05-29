Хирургу-педофилу вынесли приговор: какое наказание ждет опаснейшего преступника

Хирурга признали виновным в насилии над сотнями детей. Жоэль Ле Скуарнек за 30 лет совершил по меньшей мере 299 преступлений. Большинству его жертв было меньше 15 лет, а самой младшей - всего четыре года.​

Уточняется, что жертвами Ле Скуарека главным образом были его пациенты. Он насиловал их, пока те находились под наркозом или медленно приходили в себя. Все это продолжалось в период с 1989 по 2014 годы. Жертвы ничего не помнили и были шокированы, узнав спустя годы от полиции, что их имена фигурировали в дневниках врача наряду с детальным описанием совершенных преступлений.

Жоэль Ле Скуарнек​ фиксировал возраст пострадавшего, адрес и характер насилия. В дневниках также встречаются записи, где Жоэль называет себя извращенцем, педофилом и добавляет, что «очень этому рад».