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Чт, 29.05.2025
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Хирургу-педофилу вынесли приговор: какое наказание ждет опаснейшего преступника

Жоэль Ле Скуарнек прибыл на судебное заседание.

74-летний хирург из Франции, которого считают опаснейшим педофилом всех времён, приговорен к 20 годам заключения, сообщает Daily Mail. ​

Хирурга признали виновным в насилии над сотнями детей. Жоэль Ле Скуарнек за 30 лет совершил по меньшей мере 299 преступлений. Большинству его жертв было меньше 15 лет, а самой младшей - всего четыре года.​

Уточняется, что жертвами Ле Скуарека главным образом были его пациенты. Он насиловал их, пока те находились под наркозом или медленно приходили в себя. Все это продолжалось в период с 1989 по 2014 годы. Жертвы ничего не помнили и были шокированы, узнав спустя годы от полиции, что их имена фигурировали в дневниках врача наряду с детальным описанием совершенных преступлений.

Жоэль Ле Скуарнек​ фиксировал возраст пострадавшего, адрес и характер насилия. В дневниках также встречаются записи, где Жоэль называет себя извращенцем, педофилом и добавляет, что «очень этому рад».

Ле Скуарек признал себя виновным по всем пунктам. На приговор преступник отреагировал без лишних эмоций, а перед его вынесением заявил: «Я не прошу суд о снисхождении. Просто дайте мне право стать лучше».

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