Прощание с трагически погибшим Олегом Сынаялгом начнется в Таллинне и завершится на Сааремаа

Предпринимателя Олега Сынаялга, погибшего в начале мая в результате крушения вертолета в Финляндии, проводят в последний путь в субботу, 31 мая.

Церемония прощания пройдет в двух местах: в Таллинне и на острове Сааремаа.

Поминальная церемония начнется в Таллинне 31 мая в 11:00 в Яановской церкви. Двери откроются в 10:00, чтобы все желающие могли отдать дань памяти. В тот же день после обеда, в 16:30, пройдут похороны Олега Сынаялга на кладбище Карья на Сааремаа.