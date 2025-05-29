СПЛЮНЬ НЕМЕДЛЕННО Ученые уверяют, что депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи

Новые исследования показывают: психическое состояние может быть заразным - буквально, сообщает Mixnews.
Международная группа ученых из Индии, Ирана, Италии и Великобритании обнаружила, что депрессия и тревожность могут передаваться от одного человека к другому через микробы во рту, особенно при поцелуях. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на публикацию в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.
В исследовании приняли участие 1740 молодоженов. Особое внимание ученые уделили 268 парам, в которых один из партнеров страдал от депрессии или тревожного расстройства. Спустя полгода у многих из изначально здоровых супругов начали проявляться похожие симптомы: ухудшение сна, тревожность, упадок настроения.
Биомаркеры подтвердили наблюдения: уровень кортизола - гормона стресса - в слюне этих людей вырос. А микрофлора их рта стала напоминать микробиоту партнера, страдающего от психических расстройств.
Особое внимание исследователи обратили на бактерии Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Именно они, по данным ученых, могут нарушать защитный барьер мозга (гематоэнцефалический барьер) и оказывать влияние на эмоциональное состояние человека.
«Мы наблюдаем, как микробиота полости рта, передающаяся между близкими людьми, может способствовать развитию тревожности и депрессии», - отмечается в выводах.
Исследование открывает новые горизонты в понимании того, как наше психическое здоровье может зависеть не только от окружения, но и от микроскопических обитателей, с которыми мы делимся… при поцелуях.