СПЛЮНЬ НЕМЕДЛЕННО Ученые уверяют, что депрессия и тревожность могут передаваться через поцелуи

Международная группа ученых из Индии, Ирана, Италии и Великобритании обнаружила, что депрессия и тревожность могут передаваться от одного человека к другому через микробы во рту, особенно при поцелуях. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на публикацию в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.

В исследовании приняли участие 1740 молодоженов. Особое внимание ученые уделили 268 парам, в которых один из партнеров страдал от депрессии или тревожного расстройства. Спустя полгода у многих из изначально здоровых супругов начали проявляться похожие симптомы: ухудшение сна, тревожность, упадок настроения.

Биомаркеры подтвердили наблюдения: уровень кортизола - гормона стресса - в слюне этих людей вырос. А микрофлора их рта стала напоминать микробиоту партнера, страдающего от психических расстройств.

Особое внимание исследователи обратили на бактерии Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Именно они, по данным ученых, могут нарушать защитный барьер мозга (гематоэнцефалический барьер) и оказывать влияние на эмоциональное состояние человека.

«Мы наблюдаем, как микробиота полости рта, передающаяся между близкими людьми, может способствовать развитию тревожности и депрессии», - отмечается в выводах.