Четыре знака Зодиака ждет полный крах в конце недели

Иногда даже самые сильные натуры сталкиваются с неудачами - и конец этой недели может стать непростым для некоторых знаков Зодиака. Это будет время испытаний, неожиданных провалов или эмоционального напряжения.

Рак

Вас может захлестнуть волна эмоциональной нестабильности. Конфликт с близкими или внутреннее разочарование выбьют из колеи. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу - это временно. Лучше уединиться и заняться тем, что возвращает вам спокойствие.

Стрелец

Ваши планы могут внезапно рухнуть, особенно если вы переоценили свои силы или доверились ненадежным людям. Конец недели может принести разочарование в работе или поездке. Не вините себя - просто извлеките урок и двигайтесь дальше.

Дева

Сложности в личных отношениях или в сфере здоровья могут омрачить выходные. Возможно, вам придется отказаться от идеального сценария и справляться с неожиданными обстоятельствами. Главное - не впадать в перфекционизм и быть гибкими.

Козерог