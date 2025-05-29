Туристов призвали быть осторожными с алкоголем на отдыхе в ряде стран: есть смертельный риск

The Independent напоминает, что в ноябре 2024 года в Лаосе погибли шесть туристов, выпив в хостеле бесплатное спиртное, отравленное метанолом. И это далеко не единственные трагические смертельные случаи, произошедшие с путешественниками за последние годы в целом ряде стран, включая Индию, Индонезию, Южную Африку и Турцию.

Более того, по данным благотворительной организации MSF, за 25 лет было зафиксировано около тысячи случаев предполагаемого отравления метанолом, каждый из которых обычно затрагивал нескольких человек.

Почему метанол так опасен

Метанол – это химически простая форма спирта, также известная как древесный или метиловый спирт. Его используют в основном в промышленности, например, в качестве топлива или растворителя для краски.

Вещество очень токсично и определенно не предназначено для употребления человеком. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании утверждает, что он вызывает «кому, судороги, слепоту, повреждение нервной системы и смерть». Всего 25 мл метанола, а это около пяти чайных ложек, могут оказаться смертельными.

Зачем метанол добавлют в напитки

В первую очередь это делается для того, чтобы заработать денег - добавление метанола увеличивает содержание алкоголя, и поскольку он имеет лишь очень слабый запах и безвкусен, его нельзя выявить.