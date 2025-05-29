Жена Джастина Бибера продала свой бренд косметики за колоссальную сумму

Жена канадского исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за 1 млрд долларов, передает Spletnik.
На руки 28-летняя бизнесвумен пока получит 800 млн долларов - именно за столько она продала компанию, а дополнительные 200 млн долларов Бибер выплатят, если бренд покажет рост продаж в течение трех следующих лет. В чём никто не сомневается, ведь за прошлый год Хейли как раз заработала ту же сумму - 200 млн долларов. Таким образом, 28-летняя супруга Джастина Бибера пополнит ряды миллиардерш.
Несмотря на то что Бибер продала свою бьюти-империю, которую основала всего три года назад, она сохранит за собой роль главного креативного директора и главы отдела инноваций, а также будет выступать в качестве стратегического советника Rhode и e.l.f. Beauty.
Хейли подтвердила сделку о продаже в соцсетях. Она опубликовала заявление, в котором рассказала о волнении по поводу нового партнерства и поблагодарила большую команду, которая помогала ей строить компанию.
«У меня всегда были глобальные мечты по поводу Rhode, и самое важное для меня - продолжать продвигать бренд в большее количество стран и к большему количеству людей по всему миру. Мы сделаем следующую главу еще более невероятной! Это только начало», - написала Хейли.
Хейли Бибер основала Rhode в 2022 году. Бренд быстро набрал популярность, благодаря тренду на «глазированную» кожу, продвигаемому самой Бибер, и ярким рекламным кампаниям. Марка также уделила большое внимание на продвижение в ТикТоке и других соцсетях, а блески-тинты для губ в четырех оттенках стали самым вирусным продуктом. Вскоре к ним Хейли выпустила уже легендарные чехлы-держатели для телефонов, которые подняли продажи еще в несколько раз.