Жена Джастина Бибера продала свой бренд косметики за колоссальную сумму

На руки 28-летняя бизнесвумен пока получит 800 млн долларов - именно за столько она продала компанию, а дополнительные 200 млн долларов Бибер выплатят, если бренд покажет рост продаж в течение трех следующих лет. В чём никто не сомневается, ведь за прошлый год Хейли как раз заработала ту же сумму - 200 млн долларов. Таким образом, 28-летняя супруга Джастина Бибера пополнит ряды миллиардерш.

Несмотря на то что Бибер продала свою бьюти-империю, которую основала всего три года назад, она сохранит за собой роль главного креативного директора и главы отдела инноваций, а также будет выступать в качестве стратегического советника Rhode и e.l.f. Beauty.

Хейли подтвердила сделку о продаже в соцсетях. Она опубликовала заявление, в котором рассказала о волнении по поводу нового партнерства и поблагодарила большую команду, которая помогала ей строить компанию.

«У меня всегда были глобальные мечты по поводу Rhode, и самое важное для меня - продолжать продвигать бренд в большее количество стран и к большему количеству людей по всему миру. Мы сделаем следующую главу еще более невероятной! Это только начало», - написала Хейли.