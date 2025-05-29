Skip to footer
Чт, 29.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Жена Джастина Бибера продала свой бренд косметики за колоссальную сумму

Фото статьи

Жена канадского исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за 1 млрд долларов, передает Spletnik.

На руки 28-летняя бизнесвумен пока получит 800 млн долларов - именно за столько она продала компанию, а дополнительные 200 млн долларов Бибер выплатят, если бренд покажет рост продаж в течение трех следующих лет. В чём никто не сомневается, ведь за прошлый год Хейли как раз заработала ту же сумму - 200 млн долларов. Таким образом, 28-летняя супруга Джастина Бибера пополнит ряды миллиардерш.

Несмотря на то что Бибер продала свою бьюти-империю, которую основала всего три года назад, она сохранит за собой роль главного креативного директора и главы отдела инноваций, а также будет выступать в качестве стратегического советника Rhode и e.l.f. Beauty.

Хейли подтвердила сделку о продаже в соцсетях. Она опубликовала заявление, в котором рассказала о волнении по поводу нового партнерства и поблагодарила большую команду, которая помогала ей строить компанию.

«У меня всегда были глобальные мечты по поводу Rhode, и самое важное для меня - продолжать продвигать бренд в большее количество стран и к большему количеству людей по всему миру. Мы сделаем следующую главу еще более невероятной! Это только начало», - написала Хейли.

Хейли Бибер основала Rhode в 2022 году. Бренд быстро набрал популярность, благодаря тренду на «глазированную» кожу, продвигаемому самой Бибер, и ярким рекламным кампаниям. Марка также уделила большое внимание на продвижение в ТикТоке и других соцсетях, а блески-тинты для губ в четырех оттенках стали самым вирусным продуктом. Вскоре к ним Хейли выпустила уже легендарные чехлы-держатели для телефонов, которые подняли продажи еще в несколько раз.

Комментарии
Наверх