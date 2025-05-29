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Чт, 29.05.2025
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Скандал в Финляндии: в квартире советника председателя Центристской партии сняли порно

Фото статьи

Финское издание Ilta-Sanomat (IS) через платформу для взрослых OnlyFans получило доступ к порновидео, которое было снято в доме специального советника председателя финской Центристской партии Антти Кайкконена - Йирки Хакала.

На видео присутствует мужчина, чье лицо не видно, и женщина, которая снимается с открытым лицом. На полученной IS записи девушка в откровенной одежде сначала занимается уборкой квартиры, после чего между ней и мужчиной происходит оральный секс. Длительность видео составляет около 15 минут.

По данным расследования IS, ролик был снят в квартире, расположенной в столичном регионе Хельсинки, где живет Йирка Хакала. Согласно службе цифровой и демографической информации, постоянный адрес Хакала - именно в этой квартире.

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