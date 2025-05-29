Скандал в Финляндии: в квартире советника председателя Центристской партии сняли порно

Финское издание Ilta-Sanomat (IS) через платформу для взрослых OnlyFans получило доступ к порновидео, которое было снято в доме специального советника председателя финской Центристской партии Антти Кайкконена - Йирки Хакала.
На видео присутствует мужчина, чье лицо не видно, и женщина, которая снимается с открытым лицом. На полученной IS записи девушка в откровенной одежде сначала занимается уборкой квартиры, после чего между ней и мужчиной происходит оральный секс. Длительность видео составляет около 15 минут.