Четыре месяца, в которые рождаются люди с феноменальной интуицией

Издание Parade пишет, что есть четыре месяца, в которые, по мнению экспертов, чаще всего рождаются люди с феноменальной интуицией.

Январь

Они с рождения настроены на связь с высшими измерениями. Это самый созерцательный период года - темная, тихая зима - и он дарует этим людям зрелость, предвидение и кармическое осознание. Они часто считывают информацию будто из ниоткуда, чувствуют то, что скрыто от глаз.

С древней мудростью в крови, их связь с предками или духовными наставниками вновь и вновь спасает их от бед.

Март

Те, кто родился в марте, служат мостом между материальным и нематериальным мирами, выступая духовным каналом для высшего знания. Они часто находят интуитивные ответы через символы, сны и синхроничности.

Хотя им может быть сложно объяснить свои прозрения другим, люди со временем учатся доверять их суждениям - особенно, когда предсказания сбываются. Их эмоциональный и внутренний мир - это духовный компас, ведущий к истине.

Июль

Июльские люди тонко чувствуют эмоциональные потоки любой ситуации. Их сердце открыто, искренне и духовно пробужденно, и интуиция редко подводит их. Благодаря своей высокой чувствительности они читают людей, как открытую книгу.

Рожденные в заботливом, теплом середине лета, они используют свои духовные дары, чтобы объединять других, создавать безопасное пространство и налаживать глубокие связи. Стоит им прислушаться к себе и заглушить внешний шум, и ответы приходят быстро.

Ноябрь

Ноябрьские личности часто сосредоточены на духовном росте, расширении сознания и поиске истины. У них развито шестое чувство, которое помогает распознавать скрытые мотивы и глубинные процессы в людях и ситуациях. Это дает им интуитивную силу и преимущество.