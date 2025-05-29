Турист приехал на выходные в Париж и был поражен тем, о чем его никто не предупреждал

На самом деле образ Парижа настолько романтизирован, что большинство туристов просто не осознают пропасть между реальным городом и Парижем из романтических фильмов и романов. Именно это пришлось узнать журналисту британского таблоида The Mirror Оливеру Рэдклиффу.

«Не ступая ранее на парижскую землю, я, возможно, имел обожаемую версию французской столицы, отчасти из детства, подпитанного пропагандой Pixar, вытекающей из любви к фильму "Рататуй"», - признается он.

Как и любой начинающий турист, Оливер посетил много классических туристических локаций города, включая Версаль, Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Но несмотря на эти архитектурные чудо, больше всего его поразило нечто другое - то, о чем никто на самом деле не предупреждает гостей французской столицы.

«Хотя широкий выбор кондитерских и булочных до сих пор с нежностью остается в моей памяти, больше всего меня поразили существа, которые прятались на улицах под ними, - крысы. Живя в Лондоне, я видел крыс, которые снуют ночью, прыгая с одного мусорного бака на другой, но паразиты, блуждающие по бульварам Парижа, находятся на совсем другом уровне», - признается британец.

Журналист констатировал, что парижане, очевидно, привыкли к этому явлению, которое является частью их повседневности. По его словам, местные СМИ даже шутят, что крысы - это просто «неприятный парижский декор».