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ВИДЕО Элина Нечаева призналась, сколько потратила на новый альбом: пришлось продать недвижимость и автомобили!

Элина Нечаева.

Элина Нечаева представила свой первый полноформатный альбом под названием Dreams. Певица с радостью сообщает, что ее давняя мечта сбылась. Поскольку на альбом ушло 200 000 евро, ради этой суммы певице пришлось продать свою недвижимость в Венгрии. Теперь Элине собирается выставить на продажу и свою машину в Эстонии.

Вечером 28 мая в ресторане Mood состоялась вечеринка, посвященная выходу нового альбома Элины Нечаевой. «Это совершенно невероятное чувство, когда понимаешь, что весь материал теперь готов», - описывает она свои первые эмоции после завершения работы над альбомом.

Поклонников Нечаевой ждут и сюрпризы. «Что может удивить - это то, как я использую голос: в некоторых песнях он звучит иначе. Конечно, я много экспериментировала: была и возможность, и время для этого, - рассказывает она. - Некоторые композиции вполне подошли бы в качестве саундтрека к какому-то фильму. В этом альбоме много кинематографичной музыки».

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