ВИДЕО Элина Нечаева призналась, сколько потратила на новый альбом: пришлось продать недвижимость и автомобили!

Элина Нечаева представила свой первый полноформатный альбом под названием Dreams. Певица с радостью сообщает, что ее давняя мечта сбылась. Поскольку на альбом ушло 200 000 евро, ради этой суммы певице пришлось продать свою недвижимость в Венгрии. Теперь Элине собирается выставить на продажу и свою машину в Эстонии.
Вечером 28 мая в ресторане Mood состоялась вечеринка, посвященная выходу нового альбома Элины Нечаевой. «Это совершенно невероятное чувство, когда понимаешь, что весь материал теперь готов», - описывает она свои первые эмоции после завершения работы над альбомом.