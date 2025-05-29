ВИДЕО Элина Нечаева призналась, сколько потратила на новый альбом: пришлось продать недвижимость и автомобили!

Вечером 28 мая в ресторане Mood состоялась вечеринка, посвященная выходу нового альбома Элины Нечаевой . «Это совершенно невероятное чувство, когда понимаешь, что весь материал теперь готов», - описывает она свои первые эмоции после завершения работы над альбомом.

Поклонников Нечаевой ждут и сюрпризы. «Что может удивить - это то, как я использую голос: в некоторых песнях он звучит иначе. Конечно, я много экспериментировала: была и возможность, и время для этого, - рассказывает она. - Некоторые композиции вполне подошли бы в качестве саундтрека к какому-то фильму. В этом альбоме много кинематографичной музыки».