ГАЛЕРЕЯ «Не будем ханжами!» Гудков и Еприкян заставили жителей Таллинна посмеяться над собой

Голос за кулисами - сразу узнаваемый, принадлежащий артисту Александру Гудкову - предупредил: предстоящий спектакль имеет возрастное ограничение 18+. А значит, детей, внуков и даже слишком молодых жен стоило оставить дома.

«Будет ненормативная, нецензурная лексика. Мы все с вами живые люди - не будем ханжами - и используем ее в нашей нелегкой жизни. И поверьте, это п***ец как важно для нашего спектакля», - предупредил Гудков.

Актеры Александр Гудков и Наталья Еприкян выступили в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Зал то смеялся, то замирал - потому что в репликах героев узнавал себя. И от этого было еще и больнее, и смешнее. Ведь чужая драма часто оказывается зеркалом собственной. Люди реагировали живо, порой даже тяжело вздыхали, явно узнавая в репликах героев что-то очень личное.

«Солнечная линия» - это терапевтическая комедия в одном действии по пьесе Ивана Вырыпаева: искрометная, ироничная, обнажающая механизмы, которые с начала времен мешают мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга. Роли супругов исполнили Наталья Еприкян и Александр Гудков, популярные актеры и участники многочисленных телевизионных и интернет-шоу.

Александр Гудков и Наталья Еприкян в спектакле «Солнечная линия». Фото: Konstantin Sednev

Сюжет прост, как и оформление сцены: часы на стене, пара стульев. Но от происходящего невозможно оторваться полтора часа. Муж и жена с вечера до самого утра пытаются найти выход из семейного кризиса. Контакт утерян давно, и лишь честный разговор, в котором рушатся привычные роли и представления о «нормальной» семейной жизни, способен дать их отношениям новый импульс и помочь пересечь ту самую солнечную линию - символическую границу между ними.

От простой семейной темы пьеса незаметно переходит к разговору о самой актуальной проблеме современности - коммуникации между живыми существами. Тексты Вырыпаева запоминаются ритмом, самоиронией и неожиданными, порой трагическими поворотами сюжета.

Александр Гудков спустился в зрительный зал. Фото: Konstantin Sednev