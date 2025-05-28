Стало известно, что сказала жена Макрона после публичной пощечины в самолете

Эксперт проанализировал видео и пришел к выводу, что президент Франции не знал, что дверь открыта, поэтому чувствовал себя неловко и попытался исправить ситуацию натянутым приветствием.

«На трапе он предлагает ей руку, но она игнорирует это, цепляясь за перила. Проходя мимо, она, кажется, бормочет что-то похожее на: "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает "Держись подальше, неудачник"», - рассказал эксперт.

На этом ссора не заканчивается. По мнению специалиста, далее Эммануэль произнес: «Давай попробуем, пожалуйста». И после короткого «нет» первой леди огрызнулся фразой: «Я вижу».