Стало известно, что сказала жена Макрона после публичной пощечины в самолете

Эммануэль Макрон, вопреки официальному объяснению по поводу пощечины, мог серьезно поссориться со своей женой Брижит во Вьетнаме. Профессиональное мнение чтеца по губам приводит британское издание The Express.
Эксперт проанализировал видео и пришел к выводу, что президент Франции не знал, что дверь открыта, поэтому чувствовал себя неловко и попытался исправить ситуацию натянутым приветствием.
«На трапе он предлагает ей руку, но она игнорирует это, цепляясь за перила. Проходя мимо, она, кажется, бормочет что-то похожее на: "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает "Держись подальше, неудачник"», - рассказал эксперт.
На этом ссора не заканчивается. По мнению специалиста, далее Эммануэль произнес: «Давай попробуем, пожалуйста». И после короткого «нет» первой леди огрызнулся фразой: «Я вижу».
Этот неосторожный обмен репликами, считает чтец по губам, намекает на более глубокую напряженность в отношениях пары, чем было принято считать.