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Ср, 28.05.2025
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СМОТРИТЕ Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что ты есть у меня»

Максим Галкин и Алла Пугачева.

В воскресенье, 25 мая, свое 54-летие в Таллинне отпраздновала певица Кристина Орбакайте. Одной из первых знаменитую артистку поздравила ее мама Алла Пугачева.

Примадонна опубликовала в Instagram трогательный пост.

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения!» - написала Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте.

Свой же день рождения Орбакайте отметила у нас в Таллинне. Певица сперва выступила в концертном зале Alexela, а затем отправилась с командой в Старый город.

«После жаркого концерта в Таллине мы всей нашей командой отправились отмечать мой день рождения, - написала Орбакайте в социальных сетях. - Было вкусно и весело. Спасибо, Таллинн, за гостеприимство!»

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