СМОТРИТЕ Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что ты есть у меня»

В воскресенье, 25 мая, свое 54-летие в Таллинне отпраздновала певица Кристина Орбакайте. Одной из первых знаменитую артистку поздравила ее мама Алла Пугачева.
Примадонна опубликовала в Instagram трогательный пост.
«Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения!» - написала Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте.
Свой же день рождения Орбакайте отметила у нас в Таллинне. Певица сперва выступила в концертном зале Alexela, а затем отправилась с командой в Старый город.
«После жаркого концерта в Таллине мы всей нашей командой отправились отмечать мой день рождения, - написала Орбакайте в социальных сетях. - Было вкусно и весело. Спасибо, Таллинн, за гостеприимство!»