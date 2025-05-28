СМОТРИТЕ Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что ты есть у меня»

Примадонна опубликовала в Instagram трогательный пост.

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения!» - написала Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте.

Свой же день рождения Орбакайте отметила у нас в Таллинне. Певица сперва выступила в концертном зале Alexela, а затем отправилась с командой в Старый город.