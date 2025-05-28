ВИДЕО В Греции арестовали нескольких туристок: их поведение шокировало местных жителей

Скандал, разразившийся на острове Корфу (Греция), привел к аресту нескольких туристов после того, как в Сети начали распространяться видео и фото полуобнаженных женщин, танцующих у шеста перед историческим дворцом. Местные жители и власти назвали случившееся позором и унижением.
В центре скандала оказался дворец Святого Михаила и Святого Георгия, расположенный на Корфу. Здание было построено англичанами в 1819-24 годах по приказу Верховного комиссара сэра Томаса Мейтленда. Сейчас в дворце разместился Музей азиатского искусства, и он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Yahoo.