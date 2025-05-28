ВИДЕО В Греции арестовали нескольких туристок: их поведение шокировало местных жителей

В центре скандала оказался дворец Святого Михаила и Святого Георгия, расположенный на Корфу. Здание было построено англичанами в 1819-24 годах по приказу Верховного комиссара сэра Томаса Мейтленда. Сейчас в дворце разместился Музей азиатского искусства, и он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Yahoo.

На видео, попавших в социальные сети, видно, как две женщины в красном нижнем белье позируют у шеста прямо перед дворцом. В другом ролике слышен голос туристки, подбадривающей участницу: «Да, Шелли, круто!» - в то время как еще одна в черном купальнике вертится на шесте.