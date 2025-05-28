Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО В Греции арестовали нескольких туристок: их поведение шокировало местных жителей

Туристки были арестованы вскоре после того, как видео распространилось в Сети. Снимок иллюстративный.

Скандал, разразившийся на острове Корфу (Греция), привел к аресту нескольких туристов после того, как в Сети начали распространяться видео и фото полуобнаженных женщин, танцующих у шеста перед историческим дворцом. Местные жители и власти назвали случившееся позором и унижением.

В центре скандала оказался дворец Святого Михаила и Святого Георгия, расположенный на Корфу. Здание было построено англичанами в 1819-24 годах по приказу Верховного комиссара сэра Томаса Мейтленда. Сейчас в дворце разместился Музей азиатского искусства, и он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Yahoo.

На видео, попавших в социальные сети, видно, как две женщины в красном нижнем белье позируют у шеста прямо перед дворцом. В другом ролике слышен голос туристки, подбадривающей участницу: «Да, Шелли, круто!» - в то время как еще одна в черном купальнике вертится на шесте.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх