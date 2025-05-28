Почему судам дают женские имена: невероятная причина

Суда с женскими именами - давняя морская традиция, которая сохранилась до наших дней. От «Королевы Елизаветы» до «Леди Вашингтон» - суда часто называют женскими именами, и даже в повседневной речи моряки обращаются к ним как к «ней».
Как сообщает Slash Gear, эта привычка возникла еще в древности. В морских культурах океан ассоциировался с женским началом: дикой, изменчивой, но величественной силой. Чтобы задобрить море, суда тоже олицетворяли с женщинами. При этом парадоксально: женщин на борту часто считали плохой приметой. В Средневековье это даже приводило к трагедиям.
Со временем на носах судов появились фигуры женщин, русалок или представительниц королевской семьи - талисманы, которые должны были защищать экипаж. Называть суда в честь жены, матери или любимой также было способом сохранить связь с домом во время длительных путешествий, пишет УНИАН.
Не последнюю роль играет и язык. В латыни слово navis (судно- прим. ред.) - женского рода. В древнеанглийском также существовали грамматические роды, и «судно» относилось к женскому. Хотя современный английский отказался от родов, привычка осталась.
Впрочем, традиция не является универсальной: в русском и немецком языках (das Schiff - прим. ред.) судно - среднего рода. Но в морском фольклоре и культуре женский образ судна - как символ защиты, силы и эмоциональной связи - прочно укоренился.