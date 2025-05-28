Почему судам дают женские имена: невероятная причина

Как сообщает Slash Gear, эта привычка возникла еще в древности. В морских культурах океан ассоциировался с женским началом: дикой, изменчивой, но величественной силой. Чтобы задобрить море, суда тоже олицетворяли с женщинами. При этом парадоксально: женщин на борту часто считали плохой приметой. В Средневековье это даже приводило к трагедиям.

Со временем на носах судов появились фигуры женщин, русалок или представительниц королевской семьи - талисманы, которые должны были защищать экипаж. Называть суда в честь жены, матери или любимой также было способом сохранить связь с домом во время длительных путешествий, пишет УНИАН.

Не последнюю роль играет и язык. В латыни слово navis (судно- прим. ред.) - женского рода. В древнеанглийском также существовали грамматические роды, и «судно» относилось к женскому. Хотя современный английский отказался от родов, привычка осталась.