ВИДЕО Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с танцовщицей прямо на сцене

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с танцовщицей прямо на сцене во время своего выступления, пишет ТСН.
В частности, исполнительнице в этом году доверили ответственную миссию. Артистка стала ведущей церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе. Кроме этого, именно Джей Ло своим выступлением открывала торжественное мероприятие.
Но, похоже, певица решила не только порадовать зрителей своим номером. Артистка прямо на сцене сначала сливалась в страстном поцелуе с танцором, а потом то же самое повторила и с танцовщицей.
Однако поступок артистки оценили далеко не все.
Daily Mail пишет, что в Сети на Дженнифер Лопес посыпался шквал критики. Одни пользователи назвали эпатажный поступок певицы «отвратительным», а другие заявили, что таким образом она пытается привлечь внимание бывшего мужа, голливудского актера Бена Аффлека. Сама же исполнительница не комментирует свой поступок и не реагирует на критику.