ВИДЕО Дженнифер Лопес шокировала страстным поцелуем с танцовщицей прямо на сцене

В частности, исполнительнице в этом году доверили ответственную миссию. Артистка стала ведущей церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе. Кроме этого, именно Джей Ло своим выступлением открывала торжественное мероприятие.

Но, похоже, певица решила не только порадовать зрителей своим номером. Артистка прямо на сцене сначала сливалась в страстном поцелуе с танцором, а потом то же самое повторила и с танцовщицей.

Однако поступок артистки оценили далеко не все.