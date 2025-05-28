«Изначально я думала оставить себе ее, но...» Цена картины эстонского продюсера взлетела до небес

«Писала ее в то время, когда монтировала программу Meie aasta Jaapanis («Наш год в Японии» - прим. ред.)», - пишет продюсер Туули Роосма в описании картины, размещенной на аукционной платформе. Хотя стартовая цена составила евро, всего за сутки она поднялась до 1041 евро.
Вчера Postimees Kultuur сообщил, что тележурналистка Туули Роосма, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, откроет свою первую персональную выставку под названием Menupaus. Выставка откроется в эту субботу, 31 мая, в галерее Voronja, расположенной в деревне Варнья.
Еще в марте Роосма рассказала, что поступила на факультет живописи в Эстонской академии художеств. «Очередной модуль завершен, так что скоро сможете купить у меня картины, если понравятся!» - отметила она тогда.
Во вторник Роосма решила выставить одну из своих картин на аукцион. Стартовая цена Furry составила всего евро. А через день стоимость работы на аукционной платформе osta.ee поднялась уже до 1041 евро.
«Выставляю на аукцион свою картину, которую жаль отдавать, но от этого только радостнее», - пишет Роосма в объявлении и добавляет, что сначала собиралась оставить эту работу, но ни один из детей не захотел ее себе.
«На картине изображены мои дети. Я писала ее в то время, когда монтировала программу Meie aasta Jaapanis («Наш год в Японии» - прим. ред.), где Андрес носил эту шапку-сиба-ину, и в передаче его подкалывали, спрашивая: каково это быть собакой. А Кристьян все время скучал по своей кошке Суузи, и по его просьбе мы ходили в кошачьи кафе гладить чужих четвероногих», - рассказывает она.
Аукцион завершится через три дня, как раз в день открытия выставки.