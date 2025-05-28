«Изначально я думала оставить себе ее, но...» Цена картины эстонского продюсера взлетела до небес

Вчера Postimees Kultuur сообщил, что тележурналистка Туули Роосма, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, откроет свою первую персональную выставку под названием Menupaus. Выставка откроется в эту субботу, 31 мая, в галерее Voronja, расположенной в деревне Варнья.

Еще в марте Роосма рассказала, что поступила на факультет живописи в Эстонской академии художеств. «Очередной модуль завершен, так что скоро сможете купить у меня картины, если понравятся!» - отметила она тогда.

Во вторник Роосма решила выставить одну из своих картин на аукцион. Стартовая цена Furry составила всего евро. А через день стоимость работы на аукционной платформе osta.ee поднялась уже до 1041 евро.

«Выставляю на аукцион свою картину, которую жаль отдавать, но от этого только радостнее», - пишет Роосма в объявлении и добавляет, что сначала собиралась оставить эту работу, но ни один из детей не захотел ее себе.

«На картине изображены мои дети. Я писала ее в то время, когда монтировала программу Meie aasta Jaapanis («Наш год в Японии» - прим. ред.), где Андрес носил эту шапку-сиба-ину, и в передаче его подкалывали, спрашивая: каково это быть собакой. А Кристьян все время скучал по своей кошке Суузи, и по его просьбе мы ходили в кошачьи кафе гладить чужих четвероногих», - рассказывает она.