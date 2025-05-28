Леонардо Ди Каприо намерен в скором времени жениться назло голливудской звезде

Назло ему, если верить сайту о знаменитостях Radar Online, главный голливудский холостяк хочет в ближайшем времени узаконить отношения со своей спутницей, итальянской моделью Витторией Черетти.

Все дело в Джиджи Хадид, которая после романа с Лео начала встречаться с Купером. В Голливуде появились слухи, что он вот-вот позовет невесту замуж, и Ди Каприо их, конечно, тоже слышал, пишет издание. «Если Брэдли первым поведет Джиджи к алтарю, Лео это убьет», - заявил инсайдер.