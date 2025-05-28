Помощь пришла неожиданно: эстонский музыкант оказался посреди моря во время съемок клипа

Карл-Эрик Таукар вместе с другом Эгертом Мильдером во вторник отправился снимать клип к своему новому синглу, который вышел в среду. Новый трек Hooletu, по словам Таукара, рассказывает о ситуации, когда в твоей жизни появляется человек, который становится для тебя маяком или путеводной звездой.

«Когда тебе плохо, у тебя есть один человек, которому ты можешь доверять, который со стороны, по сути, говорит, как поступить. Это может быть друг, отец, мать… Но для меня таким человеком стала моя спутница жизни», – рассказал Таукар 28 мая в утренней программе Sky Pluss.

История, случившаяся во вторник, 27 мая, началась с того, что Карл-Эрик и Эгерт спустили лодку на воду в Виймси, чтобы снять красивые кадры заката и дойти до порта Ноблесснер. Что же могло пойти не так?

«Те, кто ходил на лодке в Виймси, знают, что есть одно место – это между островами Аэгна и Крясули. Там очень узкий проход, на дне песок, совсем мелко. Один местный мужчина поставил в воду буи, которые показывают, где можно пройти на скорости. Именно на скорости! Потому что если пройти медленно, лодка погрузится в воду глубже», – описал Таукар, который, по собственным словам, проходил между буями уже тридцать пять раз. Каждый раз возникало волнение: попадет ли он точно или заденет дно лодкой.