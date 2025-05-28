Помощь пришла неожиданно: эстонский музыкант оказался посреди моря во время съемок клипа

Для съемок красивых кадров на море к новому синглу Hooletu Карл-Эрик Таукар вместе с другом Эгертом Мильдером отправился в плавание, но сел на мель. В утреннем эфире Sky Plus музыкант рассказал, что помощь пришла, к счастью, и совершенно из неожиданного места.
Карл-Эрик Таукар вместе с другом Эгертом Мильдером во вторник отправился снимать клип к своему новому синглу, который вышел в среду. Новый трек Hooletu, по словам Таукара, рассказывает о ситуации, когда в твоей жизни появляется человек, который становится для тебя маяком или путеводной звездой.
«Когда тебе плохо, у тебя есть один человек, которому ты можешь доверять, который со стороны, по сути, говорит, как поступить. Это может быть друг, отец, мать… Но для меня таким человеком стала моя спутница жизни», – рассказал Таукар 28 мая в утренней программе Sky Pluss.
История, случившаяся во вторник, 27 мая, началась с того, что Карл-Эрик и Эгерт спустили лодку на воду в Виймси, чтобы снять красивые кадры заката и дойти до порта Ноблесснер. Что же могло пойти не так?
«Те, кто ходил на лодке в Виймси, знают, что есть одно место – это между островами Аэгна и Крясули. Там очень узкий проход, на дне песок, совсем мелко. Один местный мужчина поставил в воду буи, которые показывают, где можно пройти на скорости. Именно на скорости! Потому что если пройти медленно, лодка погрузится в воду глубже», – описал Таукар, который, по собственным словам, проходил между буями уже тридцать пять раз. Каждый раз возникало волнение: попадет ли он точно или заденет дно лодкой.
«Вчера, когда я впервые в этом сезоне туда отправился, спустил лодку на воду, поехал со стороны Кельвинги в сторону Ноблесснера, смотрю – буи на месте. Уже пульс учащается, Эгерт суетится вокруг меня, я пытаюсь выглядеть особенно круто», – рассказал Таукар.
На первой прогулке сезона Таукар испытывал странное предчувствие, и вдруг, идя на скорости двадцать пять узлов, услышал звук, будто с лодкой что-то произошло. «Мы оказались посреди моря. Сели на мель. Мы стоим с Эгертом, скоро уже одиннадцать часов. Единственное, что у меня в календаре, – завтра утром Sky Pluss, и туда я попаду хоть пешком, хоть вплавь», – сказал Таукар, добавив, что сначала им ничего не оставалось, кроме как в одних трусах пытаться сдвинуть лодку с места.
В какой-то момент даже мелькнула мысль: может, придется искать спальные мешки и ночевать посреди моря. Вдруг с берега им помахал человек и поинтересовался, все ли в порядке. «Потом он сказал: слушай, включи задний ход, я помогу. Он подплыл на своей лодке, поднялся к нам на борт. Все заняло примерно час. Он вымыл песчаную отмель из-под нашей лодки работающим мотором своей», – рассказал Таукар и выразил благодарность мужчине по имени Айвар за помощь.