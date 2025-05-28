Названы 13 лучших мест для летнего отдыха в Европе

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году, объяснив, чем именно каждое из них способно удивить путешественников.

«Не позволяйте толпам туристов отпугнуть вас от поездки в Европу этим летом - на континенте по-прежнему немало малоизведанных уголков, которые лишь ждут, чтобы их открыли, - пишут авторы. - Избавьтесь от летней жары в самых высокогорных районах Скандинавии или найдите уединённый пляж на побережье Балтийского моря. Отправляйтесь туда, где отдыхают местные жители: в зелёные уголки Португалии или на более спокойное побережье Греции».