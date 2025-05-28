Названы 13 лучших мест для летнего отдыха в Европе

Поскольку в разгар летнего сезона популярные туристические города буквально переполнены, путешественники, стремящиеся к необычным впечатлениям, тишине и разумным расходам, все чаще стараются найти менее известные, но не менее привлекательные альтернативы, отмечает Unian.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году, объяснив, чем именно каждое из них способно удивить путешественников.
«Не позволяйте толпам туристов отпугнуть вас от поездки в Европу этим летом - на континенте по-прежнему немало малоизведанных уголков, которые лишь ждут, чтобы их открыли, - пишут авторы. - Избавьтесь от летней жары в самых высокогорных районах Скандинавии или найдите уединённый пляж на побережье Балтийского моря. Отправляйтесь туда, где отдыхают местные жители: в зелёные уголки Португалии или на более спокойное побережье Греции».
13 лучших мест для летнего отдыха в Европе:
- Альта Бадия, Италия - для отдыха в горах.
- Минью, Португалия - для гурманов.
- Ла-Риоха, Испания - для любителей вина.
- Полуостров Пелион, Греция - для спокойного пляжного отдыха.
- Пик-дю-Миди, Франция - для наблюдения за звездами.
- Центральная Австрия - для спа-отдыха.
- Балтийское побережье, Латвия - для изучения пустых пляжей и национальных парков.
- Шпицберген, Норвегия - для наблюдения за дикой природой.
- Албанская Ривьера, Албания - для уединенного пляжного отдыха.
- Стокгольмский архипелаг, Швеция - для отдыха на острове.
- Кардиган-Бей, Уэльс - для наблюдения за морской жизнью.
- Антверпен, Бельгия - для культурного городского отдыха.
- Юлийские Альпы, Словения - для приключений на природе.