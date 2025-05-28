Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Названы 13 лучших мест для летнего отдыха в Европе

Борт самолета. Снимок иллюстративный.

Поскольку в разгар летнего сезона популярные туристические города буквально переполнены, путешественники, стремящиеся к необычным впечатлениям, тишине и разумным расходам, все чаще стараются найти менее известные, но не менее привлекательные альтернативы,  отмечает Unian.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году, объяснив, чем именно каждое из них способно удивить путешественников.

«Не позволяйте толпам туристов отпугнуть вас от поездки в Европу этим летом - на континенте по-прежнему немало малоизведанных уголков, которые лишь ждут, чтобы их открыли, - пишут авторы. - Избавьтесь от летней жары в самых высокогорных районах Скандинавии или найдите уединённый пляж на побережье Балтийского моря. Отправляйтесь туда, где отдыхают местные жители: в зелёные уголки Португалии или на более спокойное побережье Греции».

13 лучших мест для летнего отдыха в Европе:

  1. Альта Бадия, Италия - для отдыха в горах.
  2. Минью, Португалия - для гурманов.
  3. Ла-Риоха, Испания - для любителей вина.
  4. Полуостров Пелион, Греция - для спокойного пляжного отдыха.
  5. Пик-дю-Миди, Франция - для наблюдения за звездами.
  6. Центральная Австрия - для спа-отдыха.
  7. Балтийское побережье, Латвия - для изучения пустых пляжей и национальных парков.
  8. Шпицберген, Норвегия - для наблюдения за дикой природой.
  9. Албанская Ривьера, Албания - для уединенного пляжного отдыха.
  10. Стокгольмский архипелаг, Швеция - для отдыха на острове.
  11. Кардиган-Бей, Уэльс - для наблюдения за морской жизнью.
  12. Антверпен, Бельгия - для культурного городского отдыха.
  13. Юлийские Альпы, Словения - для приключений на природе.
Комментарии

Ключевые слова

Наверх