У поддерживающего режим Кремля 58-летнего певца Филиппа Киркорова, который несколько недель назад попал в больницу после полученного на концерте в Санкт-Петербурге ожога руки второй степени, начался некроз кожи, пишет Фокус, ссылкой на росСМИ.
Редакция российского таблоида раздобыла медицинское заключение, где написано, что у певца ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия.
Врачи запретили исполнителю любую физическую нагрузку. Ежедневно Киркорову делают перевязку левой руки под наблюдением хирурга, а также проводят антибактериальную терапию, чтобы не допустить дальнейшего поражения кожи и заражения крови.
Травму Киркоров получил во время выступления в концертном зале «Октябрьский», когда у него со спины загорелся фейерверк. Трюк, который должен был придать номеру большего эффекта, внезапно пошел не так. Рукав куртки загорелся от попадания искр, в результате чего пострадала и рука певца на сгибе локтя.
В видео, разлетевшемся по Сети, слышно, как он кричит от боли.
Когда певца госпитализировали, он рассказал, что мужественно допел свой концерт, постаравшись скрыть серьезность травмы.
По иформации СМИ, общее состояние Филиппа осложняется тем, что он болеет сахарным диабетом, а это влияет на процесс и скорость заживления ран. Однако не все поклонники певца верят в эту версию. Многие предположили, что причиной госпитализации могли стать осложнения после пластических операций и бодимодификаций.