У Филиппа Киркорова начался некроз: что с ним произошло

Редакция российского таблоида раздобыла медицинское заключение, где написано, что у певца ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия.

Врачи запретили исполнителю любую физическую нагрузку. Ежедневно Киркорову делают перевязку левой руки под наблюдением хирурга, а также проводят антибактериальную терапию, чтобы не допустить дальнейшего поражения кожи и заражения крови.

Травму Киркоров получил во время выступления в концертном зале «Октябрьский», когда у него со спины загорелся фейерверк. Трюк, который должен был придать номеру большего эффекта, внезапно пошел не так. Рукав куртки загорелся от попадания искр, в результате чего пострадала и рука певца на сгибе локтя.

В видео, разлетевшемся по Сети, слышно, как он кричит от боли.

Когда певца госпитализировали, он рассказал, что мужественно допел свой концерт, постаравшись скрыть серьезность травмы.