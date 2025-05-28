ГОРОСКОП НА 29 МАЯ Весы могут впасть в панику из-за мелочей, а Раки добьются сегодня значительных успехов

Эмоциональный фон этого дня неблагоприятен, поэтому могут возникнуть проблемы в семье, трудности в отношениях любящих друг друга людей. Прежде, чем приступать к обсуждению любых вопросов, постарайтесь разобраться в собственных чувствах, иначе путаница и взаимное непонимание только усилятся. Не стоит ожидать слишком многого от любимого человека. Если вы назначили на этот день романтическое свидание, не позволяйте мелким недоразумениям, вероятность которых очень велика, испортить его.

Овен

Овны должны быть очень терпеливы, в противном случае они не только не достигнут поставленных целей, но и навлекут на себя серьезные неприятности. Кажется, что можно добиться исполнения любых желаний, если очень постараться, но это лишь иллюзия. Призовите на помощь здравый смысл, старайтесь рассуждать логически и не позволяйте себе строить воздушные замки - ситуация требует более полезных действий.

В личных отношениях не все гладко. Вы слишком мнительны и склонны искать тайный смысл в любых услышанных словах. Необходимо восстановить душевное равновесие, чтобы общение с окружающими перестало быть для вас утомительным. Помочь в этом могут прогулки, музыка, чтение или хобби - любое занятие, которое отвлечет вас от вымышленных переживаний хотя бы на время.

Телец