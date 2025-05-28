Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 мая – 1 июня

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе - с 26 мая по 1 июня.

Овен

Вознаграждение за доброе дело окажется как моральным, так и материальным, не стоит от него отказываться, лучше подумать, как его потратить - жаль, если приличная сумма денег разойдется на пустяки.

Телец

Время благоприятно только для тех финансовых операций, которые заблаговременно готовились и тщательно просчитывались, от спонтанных действий лучше отказаться - слишком велика вероятность убытков.

Близнецы

Риск, связанный с решением финансовых вопросов, может оказаться делом не столько благородным, сколько опасным - он может привести к серьезным, но увы, закономерным в таком случае потерям.

Рак

В эти дни слишком велика вероятность стать жертвой в мошенников, которые постараются выманить приличную сумму денег - нельзя положительно реагировать на их хитрости и манипуляции.

Лев

Нарушение серьезных деловых договоренностей могут привести к срыву важного контракта и обидным денежным потерям, но вероятные в это время, финансовая удача очень быстро и с лихвой все компенсирует

Дева

Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если их результатом должна стать финансовая сделка: вряд ли партнеры захотят идти навстречу представителям знака - не стоит рассчитывать на их помощь

Весы