ФОТО Сорок минут на линии: жительница Эстонии рассказала, как трудно дозвониться до Кассы по безработице

Ксения рассказала, что в понедельник, 12 мая, около полудня пыталась дозвониться до сотрудников Кассы по безработице по инфотелефону, но безрезультатно: «12 минут прослушивания унылой музыки вместо разговора с оператором - это нормально вообще? Сейчас середина дня, не утро, не конец. Они должны быть на работе!»

По ее словам, в общей сложности она прождала около 40 минут. «Пыталась дозвониться пять-шесть раз, почти все попытки длились от четырех до шести минут - ожидание очереди на линии», - негодует Ксения.

История звонков на инфотелефон Кассы по безработице. Фото: фото читателя

В конечном итоге ей все же удалось связаться с сотрудниками Кассы по безработице, но не по телефону.

«В Facebook мне подсказали про онлайн-чат на странице ведомства в интернете. Я написала туда - сначала ответил робот, но через пару минут в чате со мной уже общался настоящий человек. Онлайн-консультант достаточно быстро нашел ответ на мой вопрос», - объяснила Ксения.

Тем не менее вопрос, почему не удается дозвониться до Кассы по безработице и связано ли это с нехваткой сотрудников, остается открытым.

«Такого, чтобы по инфотелефону никто не отвечал, раньше не припомню. Подозреваю, что дело может быть в нехватке рабочей силы и переходе их системы на общий номер», - предполагает она.

Руководитель отдела по связям с общественностью Кассы по безработице Анника Коппель заверила, что подобных жалоб им не поступало.

«12 мая на нашей инфолинии был обычный рабочий день, и мы не видим никаких причин, почему человек должен был так долго ждать. В тот день нам позвонили 820 человек, и среднее время ожидания звонка составляло 35 секунд, - объяснила она. - С апреля по настоящее время самое длинное время ожидания было 172 секунды».

Коппель предположила, что проблема может быть связана с телефонным номером или мобильным оператором клиента: «Кроме того, у нас работает система обратного звонка - мы записываем номер человека и сообщаем, что сами перезвоним».