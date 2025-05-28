ФОТО В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнение

Уже пять лет домашним любимцем королевской семьи является кокер-спаниель с угольно-черной шерстью по кличке Орла. Ее взяли осенью 2020 года - незадолго до того, как их предыдущий пес Лупо, также кокер-спаниель, умер в возрасте девяти лет.

Орлу подарил брат принцессы Кэтрин - Джеймс Миддлтон, который занимается разведением собак. У одной из его собак как раз тогда был помет щенков.

Теперь и сама Орла произвела на свет свое первое потомство. Дети королевской четы - Джордж, Шарлотта и Луи - в полном восторге от щенят, как сообщило издание The Sun.

Пока неизвестно, кто отец малышей и планирует ли семья оставить кого-то из них себе. Однако, по словам источника, топот крошечных лапок приносит радость всем в доме.

Орла занимает важное место в семье и часто позирует вместе с детьми на официальных фотографиях. Последнее официальное фото Орлы было опубликовано в этом апреле в честь Международного дня домашних животных.