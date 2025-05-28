ФОТО В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнение

К семье принца и принцессы Уэльских присоединились четыре очаровательных щенка кокер-спаниеля.
Уже пять лет домашним любимцем королевской семьи является кокер-спаниель с угольно-черной шерстью по кличке Орла. Ее взяли осенью 2020 года - незадолго до того, как их предыдущий пес Лупо, также кокер-спаниель, умер в возрасте девяти лет.
Орлу подарил брат принцессы Кэтрин - Джеймс Миддлтон, который занимается разведением собак. У одной из его собак как раз тогда был помет щенков.
Теперь и сама Орла произвела на свет свое первое потомство. Дети королевской четы - Джордж, Шарлотта и Луи - в полном восторге от щенят, как сообщило издание The Sun.
Пока неизвестно, кто отец малышей и планирует ли семья оставить кого-то из них себе. Однако, по словам источника, топот крошечных лапок приносит радость всем в доме.
Орла занимает важное место в семье и часто позирует вместе с детьми на официальных фотографиях. Последнее официальное фото Орлы было опубликовано в этом апреле в честь Международного дня домашних животных.
Собаки всегда занимали очень важное место в королевской семье. Недавно королева Камилла взяла собаку из приюта.