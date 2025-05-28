ДЕТИ ОЦЕНЯТ! Куда пойти 1 июня: татуировки из глиттера, бесплатное мороженое и ролики

Международный день защиты детей в этом году выпадает на воскресенье. Мы подготовили для вас список мест, которые можно посетить с детьми в первый день лета: что веселого посмотреть и чем интересным заняться. Подарите детям множество ярких впечатлений!
Международный День защиты детей - это не просто праздник, а напоминание всему миру о необходимости защищать детство. Это один из самых старых международных праздников, в который организуются особые развлечения.
Яблоневый сад Телебашни и Теллискиви
В День защиты детей на открытой территории Телебашни праздник начнется с бодрой зарядки и продолжится увлекательной ориентировочной игрой, в которой можно выиграть сладкие призы. Гостей развлечет научный театр AHHAA, а завершится день пенной вечеринкой, которую проведут Hiigelmullid в сотрудничестве с управой района Пирита.
А в Теллискиви с 11 до 15 перед лабораторией изобретений Vivita, все фестивальные активности будут передавать атмосферу сказок Астрид Линдгрен. Дети смогут смастерить кошельки для монет из старых рекламных баннеров и построить отель для насекомых. А самую вкусную пиццу в мире можно будет приготовить вместе с любимым итальянцем всех детей - Карло!
Летная гавань и Ванасадам
Замечательный летний день можно провести на открытой площадке Летной гавани с увлекательными мастер-классами, прогулками на корабле и собаками-спасателями! День начнется с шоу The OULALA Show, во время которого можно будет насладится веселым представлением. Также на площади продемонстрируют технику морской спасательной службы.
Семейный день также можно провести на круизной территории Ванасадам, где каждый сможет попробовать уличную еду со всего мира. С 12 часов можно будет принять участие в активностях Lottemaa, познакомиться с выставкой Научного центра AHHAA и посетить парк Sky Tivoli с 15 аттракционами. Из Франции приедет уличный цирк Sylvain Oulala, а на месте выступит любимец детей Lolala с новой программой!
Первым 1000 детям достанется бесплатное мороженое!
Художественный музей Кадриорг и Kumu
Приходите отмечать День защиты детей в музей Kumu: программа начнется со знакомства друг с другом с помощью работы Эрки Касеметса LIFE-FILE!, выполненной из переработанных упаковок от напитков. Затем каждый сможет создать свою собственную картину на упаковке. Под руководством художника дети и их родители смогут проявить себя в творчестве.
В то же время в Художественном музее Кадриорг детей и взрослых познакомят с выставкой в стиле барокко «Бернардо Строцци. В тени великого Караваджо». Кроме того, можно принять участие в конкурсе мемов и тематической игре.
Таллиннский зоопарк
Интересную программу из года в год предлагает Таллиннский зоопарк, где для детей найдутся занятия и активности на любой вкус.
С 12 до 15 часов зоологи будут делиться увлекательными историями о животных, рассказывать о рационе и способах обогащения среды обитания питомцев. Весь день будет проходить ориентирование по зоопарку «Пожалуйста, защити меня!». Также запланированы спортивные игры, творческие мастерские, а желающие смогут разрисовать лицо и даже «набить» татуировку.
Помимо дневных активностей, зоопарк будет открыт и поздним вечером, где с 20 до 22 будут пройдут поздние экскурсии «Ночью в зоопарке с детьми».
Вечеринка на роликах в парке Тондираба
В парке Тондираба состоится забег и празднование Дня защиты детей, где будут бесплатные батуты и все желающие смогут прокатиться на пони или лошади. В это же время на площадке рядом с роликовым парком начнется шоу мыльных пузырей, которое продлится около часа.
С 14:00 до 17:00 в Тондираба откроется роликовый парк, где можно будет кататься на роликах, аренда которых обойдется вам совершенно бесплатно. Сотрудники Школы по интересам Тондираба, расскажут о кружках и возможностях для внеклассной деятельности.
Зарегистрироваться на IX народный забег Ласнамяэ можно на сайте, где также доступны и регламент забега.
Центр Rocca Al Mare и семейный пикник в волости Харку
В парке Туй детей и взрослых ожидает насыщенный день, который откроет старейшина волости Харку Эрик Сандла, а в 10:30 начнется веселое представление от театра Piip ja Tuut. Детей ждет создание фигурок из воздушных шаров, игровая зона и, конечно же, батут. На месте также будут помощники полицейских, добровольные спасатели, молодежные центры, скауты, организации Naiskodukaitse и Kodutütred.
Детям будут раздавать бесплатное мороженое от Jäämari и пирожок от Berlita Bakery.
В центре Rocca al Mare пройдет интересная программа с увлекательными встречами с профессионалами из разных сфер: спортсменами, изобретателями, художниками, блогерами и другими гостями.
В течение дня можно поучаствовать во многих спортивных программах: принять участие в серфинг-обучении, попробовать себя в катании на роликах, поиграть в падел на открытой площадке, протестировать симулятор парусного спорта. Также в перерывах после активностей можно сделать аквагрим, смастерить поделки и послушать отрывки из новой книги Марта Сандера «Безымянная фиалка».
На открытой площадке Prisma детей ожидает большое шоу мыльных пузырей и станция с мягким мороженым, где бесплатное мороженое можно получить от фирмы Balbiino.
Международная выставка собак Eesti Võitja 2025
В этот день продолжится крупная международная выставка собак, на которую зарегистрировано более двух тысяч участников из десяти стран. На месте можно познакомиться с разными породами и опытными заводчиками, а также увидеть редких для Эстонии собак.
Будут представлены любимые породы жителей Эстонии: лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы, а также крошечные чихуахуа, энергичные стаффордширские бультерьеры и бородатые цвергшнауцеры.