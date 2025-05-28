ДЕТИ ОЦЕНЯТ! Куда пойти 1 июня: татуировки из глиттера, бесплатное мороженое и ролики

Международный День защиты детей - это не просто праздник, а напоминание всему миру о необходимости защищать детство. Это один из самых старых международных праздников, в который организуются особые развлечения.

Яблоневый сад Телебашни и Теллискиви

В День защиты детей на открытой территории Телебашни праздник начнется с бодрой зарядки и продолжится увлекательной ориентировочной игрой, в которой можно выиграть сладкие призы. Гостей развлечет научный театр AHHAA, а завершится день пенной вечеринкой, которую проведут Hiigelmullid в сотрудничестве с управой района Пирита.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Семейный день около Телебашни. Фото: Sander Ilvest

А в Теллискиви с 11 до 15 перед лабораторией изобретений Vivita, все фестивальные активности будут передавать атмосферу сказок Астрид Линдгрен. Дети смогут смастерить кошельки для монет из старых рекламных баннеров и построить отель для насекомых. А самую вкусную пиццу в мире можно будет приготовить вместе с любимым итальянцем всех детей - Карло!

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Летная гавань и Ванасадам

Замечательный летний день можно провести на открытой площадке Летной гавани с увлекательными мастер-классами, прогулками на корабле и собаками-спасателями! День начнется с шоу The OULALA Show, во время которого можно будет насладится веселым представлением. Также на площади продемонстрируют технику морской спасательной службы.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.