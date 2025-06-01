В ожидании пляжного сезона: как дома сделать лимфодренаж и самомассаж для более упругой кожи

На что следует обратить внимание при самомассаже

Массаж выполняется по направлению к ближайшему лимфатическому узлу, например, в паху на ногах, в подмышечной впадине на руках. Движения должны быть очень мягкими, скользящими, без сильного нажима. Цель - не выдавить жидкость, а придать импульс движению лимфы. Арта Тоне отмечает:

«Распространенной ошибкой является слишком сильный массаж - в лимфодренаже больше значит меньше. Ключ к успеху - точная техника и регулярность».

Самомассаж можно делать руками, используя подушечки пальцев, деревянные, металлические или кварцевые валики, специальные силиконовые вакуумные банки и другие инструменты. Полезен также сухой брашинг - он активизирует лимфатическую систему, стимулирует кровообращение и улучшает текстуру кожи.

Продолжительность процедуры зависит от цели и наличия времени, но для эффективности достаточно 10-20 минут за один раз. Самое главное - делать массаж регулярно, а не очень долго.

Рекомендуемая продолжительность самомассажа для разных целей:

Для лимфодренажа и уменьшения отеков : 15-20 минут, уделяя особое внимание ногам, рукам или области живота. Массаж должен быть мягким и ритмичным, с движениями по направлению лимфотока (от конечностей к сердцу).

Для улучшения тонуса кожи и микроциркуляции (антицеллюлитный) : 10-15 минут в определенных зонах - бедрах, животе или ягодицах, включая более интенсивные, но все еще щадящие разминающие и поглаживающие движения.