Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о перемирии из-за страха: чего боится актриса

Источник Radar Online сообщил, что из-за страха за свое здоровье Джоли попросила Питта о перемирии. Собеседник сайта уточнил, что голливудская актриса боится, что негативная энергия спровоцирует у нее страшные заболевания, включая онкологию. К бывшему мужу Анджелина, разумеется, обратилась не лично, а через посредника. «Она просто хочет жить дальше!», - резюмировал инсайдер Radar Online.

Недавно тот же сайт сообщал об опасениях Брэда Питта: якобы звездный отец решил, что Анджелина ввела их общих детей в транс. Инсайдер говорил, что наследники оградили себя от всего, что их связывает с отцом, под влиянием матери. Например, Шайло избавилась от предмета, который папа подарил ей в детстве. И этот поступок действительно ранил Питта. Также говорилось, что Шайло «попыталась стереть любое внешнее сходство с отцом», и теперь ей по душе образы в стиле Лары Крофт.