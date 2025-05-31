Не только утоляют жажду, но и защищают от рака: пять причин есть огурцы ежедневно

Какие пять полезных свойств огурцов для организма человека: об этом никто не знает

Гидратация организма. Огурцы на 96 процентов состоят из воды, поэтому способны восполнять потерю жидкости, особенно хорошо во время жары или после физических нагрузок.

Налаживают работу некоторых систем организма. Благодаря поддержанию водного баланса в организме огурцы помогают обеспечить надлежащую работу почек, нервной системы, нормализовать терморегуляцию, улучшить сон и память.

Обеспечивают крепость костей. Огурцы содержат витамин К, укрепляющий кости и снижающий риск травм и переломов.

Мощный источник антиоксидантных соединений. Овощ содержит весомую часть полифенольных соединений - флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами. Поэтому огурцы защищают сосуды от ломкости, снижают риск образования тромбов и замедляют старение клеток. К тому же, с помощью овощных масок можно снять отеки, так как огурцы угнетают воспаление.

Профилактика рака. Также огурцы содержат лигнан - антиоксидант, защищающий организм от действия свободных радикалов, что является причиной рака. Эти антиоксидантные соединения особенно полезны женщинам в период менопаузы. Они борются с риском образования гормонозависимых опухолей, в частности рака груди.