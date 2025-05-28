1990-е были «золотым веком» супермоделей - временем, когда модели становились глобальными иконами, которых узнавали по имени, а их лица украшали подиумы, обложки журналов и рекламные кампании по всему миру. Наоми, Клаудия, Синди, Кейт, Линда - эти имена обозначали не просто моделей, а целую эпоху, стиль жизни и идеал красоты.

Давайте оглянемся на времена расцвета этих легенд и посмотрим, как они прошли испытание временем. Некоторые из них до сих пор очень активны в мире моды, другие направили свою энергию в бизнес, телевидение или благотворительность. Но одно можно сказать наверняка - эти женщины оставили неизгладимый след в истории моды.