Секретное оружие королевы: как 76-летняя Камилла выглядит лучше, чем когда-либо

По мнению поклонников, с годами Камилла буквально расцвела, став живым доказательством того, что возраст - не помеха, а привилегия. Но в чем же секрет ее сияния? Как выясняется, за ее внешним обликом стоит осознанный уход за собой, любовь к себе, команда профессионалов и философия, согласно которой естественная красота ценится выше искусственной.