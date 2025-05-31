Секретное оружие королевы: как 76-летняя Камилла выглядит лучше, чем когда-либо

По мнению поклонников, с годами Камилла буквально расцвела, став живым доказательством того, что возраст - не помеха, а привилегия. Но в чем же секрет ее сияния? Как выясняется, за ее внешним обликом стоит осознанный уход за собой, любовь к себе, команда профессионалов и философия, согласно которой естественная красота ценится выше искусственной.
Супруга короля Карла III и королева Великобритании Камилла за последние годы заметно преобразилась. Ее уверенный, элегантный образ на публике - вовсе не случайность. За этим стоит не только команда профессионалов, но и ее собственный выбор - стареть с достоинством, а не ложиться под нож хирурга.