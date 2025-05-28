ГАЛЕРЕЯ Вот где в Таллинне самая красивая весна! Жители столицы спешат на солнечную выставку

Владимир Бачу уже 40 лет живет и создает свои картины в Эстонии, и при этом по-прежнему считается одним из лучших художников на своей родине - в Молдове. Выставку решили открыть именно сейчас, в преддверии лета, по нескольким значимым причинам: во‑первых, в этом году художнику исполнилось 60 лет, во‑вторых, ровно 40 лет назад он переехал в Эстонию, а в‑третьих, вот уже 30 лет он официально считается эстонским художником.

«Для меня это большой праздник, - говорит Владимир Бачу. - На выставке представлены мои любимые работы разных лет. Среди них есть даже картины 90-х годов, все они написаны в Эстонии. Но так получилось, что большая часть - итальянские пейзажи, хотя есть и несколько новых эстонских работ».

Художник приехал из Молдовы в Эстонию в 1985 году. Он пишет исключительно с натуры, поэтому его часто можно увидеть за работой на улицах и в парках столицы. Владимир признается, что черпает вдохновение именно в живой природе: «Меня вдохновляет солнце! Зиму люблю писать в Нымме, летом выезжаю за город, а весна для меня самая красивая на Пальяссааре». К слову, осень Бачу тоже предпочитает наблюдать именно на этом полуострове.

Член международной ассоциации искусствоведов Ольга Любаскина отмечает, что это уже третья выставка Владимира Бачу в Галерее дизайна и архитектуры. Выставка проходит при поддержке молдавского посольства.

«Владимир приносит настоящий праздник в нашу жизнь, - делится впечатлениями Ольга Любаскина. - Все его работы наполнены яркими красками, здесь много новых полотен. Очень приятно видеть, как искусство объединяет людей вне зависимости от национальности. Талантливые художники и творческие люди способны объединять весь мир!»