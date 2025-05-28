Разочарованные клиенты обвиняют столичный бренд одежды в перепродаже дешевых вещей, изготовленных в Китае

Особенно сильно людей возмутил тот факт, что платье Black Sun Bodycon от Tallinn Dolls, которое стоит 78 евро, оказалось почти неотличимо от гораздо более дешевого аналога, продающегося в американском интернет-магазине kohls.com за 43,17 евро. Сравнительные фотографии быстро разошлись в Сети и породили сомнения: действительно ли продукция таллиннского бренда является их собственным дизайном или же поступает с какого-то крупного заводa, где ее можно купить вдвое дешевле.