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Ср, 28.05.2025
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«Она знала это уже тогда!» Предсказание принцессы Дианы о принце Уильяме сбылось

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Иногда на то, чтобы предсказание осуществилось, уходят годы или даже десятилетия. Именно так произошло с предчувствием принцессы Дианы в отношении своего сына, принца Уильяма, о котором она когда-то сказала: «Эта страна, которой будет править Уильям, действительно счастлива». Спустя годы новый опрос показывает: она оказалась права.

Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд в недавнем интервью вспомнила, что Диана всегда чутко относилась к своему сыну - отмечала его сильные стороны и потенциал будущего наследника престола. «Диана прямо сказала мне, что Уильям - настоящий подарок для народа. Она с самого начала видела в нем что-то особенное», - рассказала Бонд.

Последний опрос YouGov подтверждает слова Дианы: принц Уильям стал самой популярной фигурой среди британских монархов. Результаты показывают, что 75 процентов опрошенных оценивают его положительно.

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