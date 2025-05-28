«Она знала это уже тогда!» Предсказание принцессы Дианы о принце Уильяме сбылось

Иногда на то, чтобы предсказание осуществилось, уходят годы или даже десятилетия. Именно так произошло с предчувствием принцессы Дианы в отношении своего сына, принца Уильяма, о котором она когда-то сказала: «Эта страна, которой будет править Уильям, действительно счастлива». Спустя годы новый опрос показывает: она оказалась права.
Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд в недавнем интервью вспомнила, что Диана всегда чутко относилась к своему сыну - отмечала его сильные стороны и потенциал будущего наследника престола. «Диана прямо сказала мне, что Уильям - настоящий подарок для народа. Она с самого начала видела в нем что-то особенное», - рассказала Бонд.