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Ср, 28.05.2025
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ФОТО Стали известны имена исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру»

Фото статьи

Студия Warner Bros. представила исполнителей главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера».

Известно, что роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон получила роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут появится в роли Рона Уизли. Актеры были выбраны из более чем 32 тысяч человек.

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их волшебство на экране», - цитирует шоураннера проекта Франческу Гардинер и ведущего режиссера Марка Майлода The Hollywood Reporter.

Сериал по культовой франшизе снимают для канала HBO и стримингового сервиса Max. Каждый из семи сезонов сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг.

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