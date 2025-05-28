ФОТО Стали известны имена исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру»

Студия Warner Bros. представила исполнителей главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера».
Известно, что роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон получила роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут появится в роли Рона Уизли. Актеры были выбраны из более чем 32 тысяч человек.
harry potter cast announcement first look— ً (@americanreqiuem) May 27, 2025
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«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их волшебство на экране», - цитирует шоураннера проекта Франческу Гардинер и ведущего режиссера Марка Майлода The Hollywood Reporter.
Сериал по культовой франшизе снимают для канала HBO и стримингового сервиса Max. Каждый из семи сезонов сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг.