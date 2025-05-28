ФОТО Стали известны имена исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру»

Известно, что роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон получила роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут появится в роли Рона Уизли. Актеры были выбраны из более чем 32 тысяч человек.

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2000 x 2025 pic.twitter.com/BnRG5X0PLb — ً (@americanreqiuem) May 27, 2025

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их волшебство на экране», - цитирует шоураннера проекта Франческу Гардинер и ведущего режиссера Марка Майлода The Hollywood Reporter.