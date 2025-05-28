ВИДЕО Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире и отказалась покидать студию

Ее соведущая Джулия Данн рассказала, что у Оливии отошли воды примерно в 4:15 утра. Тем не менее, как и подобает настоящему журналисту, Оливия сохраняла спокойствие, самообладание и решимость продолжать заниматься любимым делом - освещением последних новостей.

Ladies...you gonna keep doing the morning TV news even after your water has broken? Contractions have started...you're still doing weather and sports?https://t.co/l4eXUH2HL9 — WoodyAndWilcox (@woodyandwilcox) May 22, 2025

Несмотря на все это, Оливия была ведущей утреннего шоу. Ее соведущие в шутку говорили, что ей удается справляться, несмотря на боль. «Ее сила, юмор и профессионализм в такой судьбоносный момент были чрезвычайно вдохновляющими».​

Джакит, жительница города Нискаюна, штат Нью-Йорк, которая прошлой весной вернулась домой из большого Нью-Йорка, чтобы устроиться на работу репортером, была на два дня позже положенного срока, когда у нее начались роды.

После программы Оливия была доставлена в больницу и родила сына, первого ребенка для нее и ее мужа Тайни.​

Она объявила о беременности в феврале, после того как пробежала полумарафон со своей сестрой во Флориде.