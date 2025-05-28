ВИДЕО Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире и отказалась покидать студию

У Оливии Джакит, ведущей утренних новостей на телеканале CBS6 в Олбани, штат Нью-Йорк, США, начались схватки прямо перед выпуском новостей, и она продолжила вести программу.
Ее соведущая Джулия Данн рассказала, что у Оливии отошли воды примерно в 4:15 утра. Тем не менее, как и подобает настоящему журналисту, Оливия сохраняла спокойствие, самообладание и решимость продолжать заниматься любимым делом - освещением последних новостей.
Ladies...you gonna keep doing the morning TV news even after your water has broken? Contractions have started...you're still doing weather and sports?https://t.co/l4eXUH2HL9— WoodyAndWilcox (@woodyandwilcox) May 22, 2025
Несмотря на все это, Оливия была ведущей утреннего шоу. Ее соведущие в шутку говорили, что ей удается справляться, несмотря на боль. «Ее сила, юмор и профессионализм в такой судьбоносный момент были чрезвычайно вдохновляющими».
Джакит, жительница города Нискаюна, штат Нью-Йорк, которая прошлой весной вернулась домой из большого Нью-Йорка, чтобы устроиться на работу репортером, была на два дня позже положенного срока, когда у нее начались роды.
После программы Оливия была доставлена в больницу и родила сына, первого ребенка для нее и ее мужа Тайни.
Она объявила о беременности в феврале, после того как пробежала полумарафон со своей сестрой во Флориде.
«Мы счастливы за всю семью. Начиная с объявления о беременности в эфире в начале этого года и заканчивая полумарафоном во время беременности, Оливия преодолевала каждый шаг на этом пути с изяществом и упорством. Сегодняшний день не стал исключением, - говорит Стоун Гриссом, директор отдела новостей и продолжает. - Страсть Оливии к рассказам, любовь к родному городу и преданность нашим зрителям всегда были очевидны. Мы рады приветствовать нашего нового (и самого молодого!) сотрудника».