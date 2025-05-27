Что лучше не есть, чтобы похудеть: перечень вредных продуктов

Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит похудеть, пишет ТСН.
Итак, каких продуктов следует избегать, если хотите похудеть быстрее:
- Макароны - особенно с соусом или сыром;
- Сосиски, бекон, ветчина - это обработанное мясо можно употреблять не более 70 г в день;
- Жареная курица - в любом виде содержит много калорий;
- Пицца - «взрывное» количество калорий;
- Торты и пирожные - с ними можно легко набрать вес;
- Фастфуд - все знают о вреде этих продуктов;
- Мороженое, круассаны, чипсы, сладкие напитки;
- Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров. Однако следует следить за дозами при употреблении кокосового масла;
- Сахар - многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечным заболеваниям;
- Хлебобулочные изделия - в любой выпечке, как это ни досадно, содержится очень много калорий. Именно поэтому хлеб занимает почетное место в списке продуктов, которые не стоит есть, чтобы похудеть. Особенно если он приготовлен на дрожжах, нарушающих микрофлору кишечника, тем самым отрицательно влияя на обменные процессы в организме;
- Белый рис - большинство из нас считают этот продукт малокалорийным и очень полезным. Но на самом деле белый рис - это многократно обработанная крупа, у которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь, способствует набору лишнего веса. Поэтому смело вносим белый рис в перечень того, что нельзя есть во время похудения;
- Картофель - овощ содержит много крахмала, что способствует набору лишнего веса. Изредка можно баловать себя печеной картошкой - готовьте ее в фольге, прямо в кожуре, так будет гораздо полезнее.