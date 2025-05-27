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Вт, 27.05.2025
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Что лучше не есть, чтобы похудеть: перечень вредных продуктов

Похудение. Фото иллюстративное.

Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит похудеть, пишет ТСН.

Итак, каких продуктов следует избегать, если хотите похудеть быстрее:

  • Макароны - особенно с соусом или сыром;​
  • Сосиски, бекон, ветчина - это обработанное мясо можно употреблять не более 70 г в день;​
  • Жареная курица - в любом виде содержит много калорий;
  • Пицца - «взрывное» количество калорий;​
  • Торты и пирожные - с ними можно легко набрать вес;​
  • Фастфуд - все знают о вреде этих продуктов;​
  • Мороженое, круассаны, чипсы, сладкие напитки;
  • Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров. Однако следует следить за дозами при употреблении кокосового масла;
  • Сахар - многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечным заболеваниям;​
  • Хлебобулочные изделия - в любой выпечке, как это ни досадно, содержится очень много калорий. Именно поэтому хлеб занимает почетное место в списке продуктов, которые не стоит есть, чтобы похудеть. Особенно если он приготовлен на дрожжах, нарушающих микрофлору кишечника, тем самым отрицательно влияя на обменные процессы в организме;
  • Белый рис - большинство из нас считают этот продукт малокалорийным и очень полезным. Но на самом деле белый рис - это многократно обработанная крупа, у которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь, способствует набору лишнего веса. Поэтому смело вносим белый рис в перечень того, что нельзя есть во время похудения;
  • Картофель - овощ содержит много крахмала, что способствует набору лишнего веса. Изредка можно баловать себя печеной картошкой - готовьте ее в фольге, прямо в кожуре, так будет гораздо полезнее.
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