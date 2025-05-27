Свое слово сказала и таролог Алена, сделав расклад на ссору первой четы Франции.

По ее словам, конфликт назревал постепенно. Согласно картам, накануне супруги о чем-то серьезно говорили.

«Я не могу сказать, что он (разговор) был конфликтным, но потом пошло какое-то напряжение. Она разозлилась, как минимум очень сильно, а Макрон был на расслабоне, ничего не предвещало леща. Но что-то он сказал, видимо», - говорит таролог.

Она предполагает, что разговор мог идти о детях или о чем-то связанном с воспитанием. В какой-то момент Макрон, судя по картам, о чем-то пошутил, но не ожидал подобной реакции от жены.

«Выходит так, что что-то обидное сказал, шутка была неуместной… Она его и стуканула, чтобы меньше трындел», - отмечает автор.

Алена уточняет, что, возможно, Брижит «реально воспитывала» супруга, но он ее не слушал, пытался отшутиться, и за неуместную шутку получил пощечину. Позже он сказал СМИ, что они «просто дурачились».

«Частично правда, что была шутка. Он дурачился, реально, а она не поняла эту шутку», - подчеркивает она.

На вопрос, была ли мадам Макрон права в своем поступке, карты ответили, что больше да, чем нет.

«Она пыталась его как-то привести в чувства. Он что-то вообще потерял ориентиры. Она его стукнула, и не зря», - говорит таролог.

На публике пара старалась показать, что у них все хорошо, но, по раскладу, это скорее делалось для посторонних. На самом деле между ними сохранялось напряжение.