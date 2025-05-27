Скандальный эстонский тиктокер выиграла в лотерее поездку: «Сначала муж подумал, что я его разыгрываю»

Ханна-Лийза Калинина, известная публике как Loositädi, - скандально известный тиктокер. Ее высказывания нередко вызывают недовольство. Помимо острых замечаний, у нее поразительно часто сопутствует удача в лотереях! Ранее Ханна-Лийза уже выигрывала автомобиль, а теперь ее ждал не менее неожиданный сюрприз: 24 мая на семейном дне в Раквере она выиграла авиабилеты в Египет в лотерее, устроенной на ярмарке.