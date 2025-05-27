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Вт, 27.05.2025
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Скандальный эстонский тиктокер выиграла в лотерее поездку: «Сначала муж подумал, что я его разыгрываю»

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Ханна-Лийза Калинина, известная публике как Loositädi, - скандально известный тиктокер. Ее высказывания нередко вызывают недовольство. Помимо острых замечаний, у нее поразительно часто сопутствует удача в лотереях! Ранее Ханна-Лийза уже выигрывала автомобиль, а теперь ее ждал не менее неожиданный сюрприз: 24 мая на семейном дне в Раквере она выиграла авиабилеты в Египет в лотерее, устроенной на ярмарке.

Ханна-Лийза Калинина - человек широкого профиля. По профессии она дворник, но, помимо этого, продает продукцию с собственным логотипом и работает в магазине комиссионных товаров, где в прямом эфире демонстрирует различные вещи, выставленные на продажу в секонд-хенде.

Широкой публике Ханна-Лийза известна прежде всего как Loositädi, которая раньше почти каждый вечер устраивала различные розыгрыши в своем TikTok-аккаунте с 19 400 подписчиками. Однако в какой-то момент она решила прекратить ежедневные лотереи.

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