ФОТО В Риге прошел фестиваль, вдохновленный эстетикой Burning Man

В прошедшую субботу, 24 мая, в Риге с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, собравший яркую международную публику и доказавший: танцевать и наслаждаться музыкой можно и нужно с ясным умом и без стимуляторов.