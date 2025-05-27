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Вт, 27.05.2025
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В столице прогремит необычная вечеринка с бусами для знакомств и батутом для взрослых

Дискотека 30+

Уникальный формат «Дискотека 30+», собравший за полгода несколько тысяч гостей в клубе Helitahas, выходит на новый уровень. 

Этим летом организаторы приглашают вас на особенное событие под открытым небом - уютный и атмосферный OpenAIR на территории старинного здания Patarei Merekindlus, прямо у моря, по адресу Kalaranna 28.

Особенности предстоящего опэнэйра:

  • Уютный дворик у моря, закрытый от ветра, но открытый звездному небу;​
  • Живая сцена, выступления вокалистов, конкурсы от ведущих, призы и розыгрыши;
  • VIP-зона со столиками и диванами прямо у сцены - для тех, кто хочет встретить праздник с комфортом или отметить день рождения в особой обстановке;​
  • Разнообразная еда - от блинов и шашлыков до корейской кухни;
  • И даже взрослый батут - потому что никто не запрещал взрослым чувствовать себя детьми;​
  • Бесплатные бусики для знакомств - дайте понять другим, открыты ли вы для общения;
  • Это событие мы создаем с любовью к нашей аудитории - людям 30+, 40+, 50+++, которые ценят добрые встречи, хорошую музыку, уют и атмосферу.

Билеты ЗДЕСЬ.

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