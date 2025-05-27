В столице прогремит необычная вечеринка с бусами для знакомств и батутом для взрослых

Уникальный формат «Дискотека 30+», собравший за полгода несколько тысяч гостей в клубе Helitahas, выходит на новый уровень.
Этим летом организаторы приглашают вас на особенное событие под открытым небом - уютный и атмосферный OpenAIR на территории старинного здания Patarei Merekindlus, прямо у моря, по адресу Kalaranna 28.
Особенности предстоящего опэнэйра:
- Уютный дворик у моря, закрытый от ветра, но открытый звездному небу;
- Живая сцена, выступления вокалистов, конкурсы от ведущих, призы и розыгрыши;
- VIP-зона со столиками и диванами прямо у сцены - для тех, кто хочет встретить праздник с комфортом или отметить день рождения в особой обстановке;
- Разнообразная еда - от блинов и шашлыков до корейской кухни;
- И даже взрослый батут - потому что никто не запрещал взрослым чувствовать себя детьми;
- Бесплатные бусики для знакомств - дайте понять другим, открыты ли вы для общения;
- Это событие мы создаем с любовью к нашей аудитории - людям 30+, 40+, 50+++, которые ценят добрые встречи, хорошую музыку, уют и атмосферу.
Билеты ЗДЕСЬ.