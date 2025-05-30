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Пт, 30.05.2025
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ВИДЕО «Вы – жирная корова!» Диана Верман рассказала, что на самом деле происходит на конкурсах красоты в Таллинне

Диана Верман уже 25 лет организует конкурсы таланта и красоты в Таллинне. За эти годы она увидела все - от искренних улыбок до настоящих страстей и скандалов, которые кипят за кулисами этих мероприятий.

23 года назад Диана провела первый в Таллинне конкурс «Принцесса Эстонии». «А потом родители маленьких красавиц попросили сделать конкурс и для взрослых», - вспоминает она.

Так десять лет назад родился конкурс Shining Queen - уникальный проект, где главная идея - показать, что каждая женщина красива по-своему.

Диана Верман в студии Limon LIVE: каждая женщина достойна короны!

«Неважно, маленькая она или пышная, высокая и худенькая, молодая или зрелая, - рассказывает Диана. - Главное, что она уже чего-то добилась в жизни, в профессии, родила детей и теперь готова выйти на сцену и сиять». Так, на конкурсе Shining Queen-2025 самой взрослой участнице был 81 год - и она получила корону победительницы!

Однако далеко не все готовы понять такую концепцию конкурса и женскую красоту «вне стандартов». Поэтому каждую потенциальную участницу Диана Верман предупреждает: хейта не избежать! В анкете даже есть пункт, где участниц предупреждают, что они могут столкнуться с обидными высказываниями.

«Про вас могут сказать - вы жирная корова! - подтверждает Диана Верман. - И много чего еще».

Организатор мероприятий Диана Верман и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.

Конкурсы красоты - это всегда драма и интриги: участницы прячут туфли друг друга, подкладывают иголки в наряды, а на сцене нередко происходит что-то совершенно неожиданное. Иногда участницы выезжают на мотоциклах или на живых лошадях, а порой и вовсе не успевают надеть нижнее белье, переодеваясь между номерами.

«Однажды на конкурсе в театре "Эстония" девушка сняла купальник, не успела надеть белье, надела только юбку и кофточку, и вышла танцевать, - смеясь, вспоминает Диана. - Юбка так пышно плавала, что члены жюри увидели все, что могли. Но потом, я даже проверила, все поставили ей высшие оценки».

Организатор конкурсов таланта и красоты Диана Верман в студии Limon LIVE.

Диана обожает свое дело, наверное, поэтому иногда на ее конкурсах происходят настоящие чудеса. Так, на недавнем Shining Queen, не сговариваясь, в разные возрастные категории записались дочь, мать и бабушка. «Представьте, как трогательно было видеть их вместе на сцене в роскошных платьях!» - восклицает Диана Верман.

Все самое интересное, что скрыто за кулисами конкурсов красоты, смотрите в ярком выпуске Limon LIVE! И помните: что бы ни случилось, вы всегда - королевы!

Организатор мероприятий Диана Верман и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.

Блиц-опрос Диане Верман:

- Подиум или закулисье? - Подиум!

- Корона или карьера? - Карьера!

- Высокие каблуки или кроссовки? - Высокие каблуки!

- Участница с харизмой или с идеальной фигурой? - С харизмой!

- Честное жюри или зрительское голосование? - Зрительское голосование!

- Красота спасет мир или устроит переворот? - Переворот!

- Организовать конкурс в Дубае или в деревне под Таллинном? - В Дубае!

- Успех без таланта или талант без признания? - Успех, даже если без таланта!

- Лайки в Instagram или искренние аплодисменты в зале? - Лайки!

- Идеальная участница или какая она? - С красивой улыбкой и блестящими глазами!

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