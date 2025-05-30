ВИДЕО «Вы – жирная корова!» Диана Верман рассказала, что на самом деле происходит на конкурсах красоты в Таллинне

23 года назад Диана провела первый в Таллинне конкурс «Принцесса Эстонии». «А потом родители маленьких красавиц попросили сделать конкурс и для взрослых», - вспоминает она.

Так десять лет назад родился конкурс Shining Queen - уникальный проект, где главная идея - показать, что каждая женщина красива по-своему.

Диана Верман в студии Limon LIVE: каждая женщина достойна короны! Фото: Sander Ilvest

«Неважно, маленькая она или пышная, высокая и худенькая, молодая или зрелая, - рассказывает Диана. - Главное, что она уже чего-то добилась в жизни, в профессии, родила детей и теперь готова выйти на сцену и сиять». Так, на конкурсе Shining Queen-2025 самой взрослой участнице был 81 год - и она получила корону победительницы!

Однако далеко не все готовы понять такую концепцию конкурса и женскую красоту «вне стандартов». Поэтому каждую потенциальную участницу Диана Верман предупреждает: хейта не избежать! В анкете даже есть пункт, где участниц предупреждают, что они могут столкнуться с обидными высказываниями.

«Про вас могут сказать - вы жирная корова! - подтверждает Диана Верман. - И много чего еще».

Организатор мероприятий Диана Верман и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest

Конкурсы красоты - это всегда драма и интриги: участницы прячут туфли друг друга, подкладывают иголки в наряды, а на сцене нередко происходит что-то совершенно неожиданное. Иногда участницы выезжают на мотоциклах или на живых лошадях, а порой и вовсе не успевают надеть нижнее белье, переодеваясь между номерами.