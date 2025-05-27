ВИДЕО Невеста Джеффа Безоса поцеловала Леонардо Ди Каприо на глазах у миллиардера

Санчес поцеловала звезду «Титаника» в щеку на гала-вечере amfAR.

Лео посетил гала-вечер во Франции перед заключительной церемонией награждения на проходящем неподалеку Каннском кинофестивале, а Безос и Санчес также были гостями мероприятия.

На благотворительном мероприятии, которое собирает деньги на поддержку исследований СПИДа и усилий по образованию и профилактике ВИЧ, было якобы повторение вирусного видео 2021 года, которое стало популярным после того, как поклонники подумали, что на нем Лорен кокетливо смотрит на Лео, когда они с Джеффом встретились с ним на публике.

На новом видео, распространяющемся в социальных сетях, можно увидеть Лео, который сидит за обеденным столом с Витторией, когда они обходят зал, чтобы поприветствовать гостей, среди которых были Джефф и Лорен.

Когда настала очередь Лео поздороваться с мультимиллиардером и его будущей женой, он наклонился и держал голову между их руками. Санчес воспользовалась этим как возможностью, легонько чмокнув его в щеку после того, как широко улыбнулась.

Этот момент напоминал встречу Леонардо Ди Каприо и Лорен на гала-концерте Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в 2021 году в Лос-Анджелесе.