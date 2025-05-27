В Таллинне впервые будет показан выдающийся спектакль Александра Рубиноваса «Мой отец»

Спектакль «Мой отец» рассказывает уникальную историю жизни литовского режиссера Станисловаса Рубиноваса (1930–2013). И, что очень символично, именно в этом году выдающемуся деятелю культуры Литвы Станиславу Рубиновасу исполнилось бы 93 года!

В начале июля 1941 года в Панеряй, недалеко от Вильнюса, расстреляли его отца. А они с матерью не подчинились приказу и были вынуждены скрываться в лесах Западной Белоруссии.Три года они терпели голод, холод и постоянный страх. Но выжили. Это история невероятного выживания, которую расскажет сын Станисловаса Рубиноваса - талантливый актер и режиссер Александрас Рубиновас.

Александрас Рубиновас:

Родился 17 сентября 1956 года в Вильнюсе. Играл в Каунасском драматическом театре и ставил более 20 пьес. Преподавал актерское мастерство в Литовской академии музыки и театра. Получал престижные награды, включая премию VIII Международного театрального фестиваля «Монокль» и премию «Фортуна». Холокост для Александраса - это не просто уроки истории. Это реальная семейная трагедия, пережитая его родными в 1941 году.

Протяженность спектакля - 1 час 5 минут, спектакль идет на русском языке.

Музыка: Фаустас Латенас и еврейская народная музыка.

Только 100 счастливчиков смогут стать свидетелями этого незабываемого спектакля, который наполнен светом, теплом и любовью, несмотря на свою трагичность. Билеты на единственный показ спектакля можно купить только на www.ticketbest.ee.