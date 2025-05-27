В Таллинне пройдет спектакль, который расскажет о​ жизни двух очень разных женщин

Ольга Романова и Дима Зицер представляют уникальный документальный спектакль по мотивам жизни двух очень разных женщин. Все желающие смогут его посмотреть 6 июня в 19.00 в ночном клубе Club Prive.
Одна - пожилая немка, которая в свое время поддержала нацизм и Гитлера, пережила Вторую Мировую, и лишь после поражения начала осознавать масштабы преступлений, совершенных Германией.
Другая - собственно сама Ольга Романова, журналистка, правозащитница, общественный деятель, чья биография тоже во многом совпала с “биографией” ее страны.
В 2013 году журналист и драматург Артур Соломонов уговорил уже тогда очень пожилую жительницу Берлина на откровенное интервью. Ее рассказ стал отправной точкой для спектакля режиссера (а также педагога, писателя, блогера, радиоведущего) Димы Зицера.
"Фрау. Репетиция" - бескомпромиссная и очень личная попытка ответить на вопрос: как с нами произошло то, что произошло? КАК можно было позволить диктатору и убийце начать страшную и безжалостную войну? Где была точка невозврата и разве не все мы - каждый по-своему - к этому причастны? На эти вопросы невозможно ответить абстрактно, "исторически", избегая рассказа о себе, своей жизни, своих победах и ошибках, своей вине. Ольга Романова, одна из самых ярких журналисток девяностых и двухтысячных, этого и не пытается избежать. И говорит о себе настолько откровенно, что это становится разговором о нас.
Спектакль был показан в Берлине, Будве, Белграде, Варшаве и Лондоне.
Билеты доступны тут.