В Таллинне пройдет спектакль, который расскажет о​ жизни двух очень разных женщин

"Фрау. Репетиция" - бескомпромиссная и очень личная попытка ответить на вопрос: как с нами произошло то, что произошло? КАК можно было позволить диктатору и убийце начать страшную и безжалостную войну? Где была точка невозврата и разве не все мы - каждый по-своему - к этому причастны? На эти вопросы невозможно ответить абстрактно, "исторически", избегая рассказа о себе, своей жизни, своих победах и ошибках, своей вине. Ольга Романова, одна из самых ярких журналисток девяностых и двухтысячных, этого и не пытается избежать. И говорит о себе настолько откровенно, что это становится разговором о нас.